Primer ministro británico: comentarios Trump sobre Afganistán son "francamente espantosos"

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de insultantes y espantosos los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que las tropas europeas se mantuvieron al margen del frente en Afganistán, ‍uniéndose a un coro de críticas de ⁠otros funcionarios y veteranos.

"Considero que los comentarios del presidente Trump son insultantes y francamente espantosos, y no me sorprende que hayan causado tanto daño a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos", dijo Starmer a la prensa.

Cuando se le preguntó si exigiría una disculpa al líder estadounidense, Starmer respondió: "Si me hubiera expresado mal o hubiera dicho esas palabras, sin duda me disculparía".

Reino Unido perdió 457 militares en Afganistán, su guerra más mortífera desde la década de 1950. Durante varios de los años más intensos de la contienda, dirigió la campaña aliada en Helmand, la provincia más grande y violenta del país, al tiempo que luchaba como principal aliado de Estados Unidos en Irak.

Los comentarios de Starmer fueron notablemente ‌fuertes, viniendo de un líder que ha tendido a evitar las críticas directas a Trump ⁠en público.

El jueves, Trump declaró a Fox News que Estados Unidos "nunca ⁠había necesitado" la alianza transatlántica y acusó a los aliados de mantenerse "un poco al margen del frente" en Afganistán.

Sus declaraciones se sumaron a las ya tensas relaciones con los aliados europeos después de que aprovechara el Foro Económico ‍Mundial en la estación de esquí suiza de Davos para volver a señalar su interés en adquirir Groenlandia.

El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, David van Weel, condenó las declaraciones de ⁠Trump sobre Afganistán, calificándolas de falsas e irrespetuosas.

El príncipe Enrique, ‌que sirvió en Afganistán, también se pronunció al respecto. "Esos sacrificios merecen que se hable de ellos con sinceridad y respeto", dijo en un comunicado.

Políticos de alto nivel se unieron a las críticas. La oficina del primer ministro británico dijo que Trump se había "equivocado al disminuir el papel de las tropas de la OTAN" durante dos décadas de guerra.

PAGAMOS CON SANGRE ESTA ALIANZA

"Esperamos una disculpa por esta declaración", dijo a Reuters en una entrevista Roman ‌Polko, un general polaco ‌retirado y excomandante de las fuerzas especiales que sirvió en Afganistán e Irak.

Trump ha "cruzado una línea roja", añadió. "Hemos pagado con sangre por esta alianza. Realmente sacrificamos nuestras propias vidas".

El ministro británico de Veteranos, Alistair Carns, cuyo propio servicio militar incluyó cinco giras incluso junto a tropas estadounidenses en Afganistán, calificó las afirmaciones de Trump de "totalmente ridículas". "Derramamos sangre, sudor y lágrimas juntos. No todo el mundo volvió ​a casa", dijo en X.

Richard Moore, exjefe del servicio de inteligencia británico MI6, se pronunció al respecto, afirmando que él, como muchos otros oficiales del MI6, había operado en entornos peligrosos con "valientes y muy estimados" homólogos de la CIA y que se había sentido orgulloso de hacerlo con el aliado más próximo de Reino Unido.

Según el tratado fundacional de la OTAN, los miembros están vinculados por una cláusula de defensa colectiva, el Artículo 5, que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos.

Sólo se ha invocado una vez, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva ‍York y Washington. Los aliados europeos respondieron uniéndose a la misión liderada por Estados Unidos en Afganistán.

Algunos políticos señalaron que Trump había evitado el servicio militar obligatorio para la guerra de Vietnam, alegando espolones óseos en los pies.

"Trump evitó el servicio militar 5 veces", escribió en X Ed Davey, líder de los centristas liberaldemócratas británicos. "¿Cómo se atreve a cuestionar su sacrificio?".

El sacrificio de Polonia "nunca será olvidado y no debe ser disminuido", dijo el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Polonia es ​un aliado fiable y probado, y nada cambiará eso".

Los comentarios de Trump fueron "ignorantes", dijo por su parte Rasmus Jarlov, diputado del opositor Partido Conservador en el Parlamento de Dinamarca.

Estados Unidos perdió unos 2.460 soldados en Afganistán, según el Departamento de Defensa.

También murieron ​más de 150 canadienses y 90 militares franceses, mientras que Dinamarca -que ha recibido fuertes presiones de Trump para que venda su región semiautónoma de Groenlandia a Estados Unidos- perdió 44 soldados, una de las tasas de ⁠mortalidad per cápita más altas de la OTAN.

