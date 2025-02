Los líderes de la UE advierten de las consecuencias de una guerra comercial transatlántica

FOTO DE ARCHIVO. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas durante su visita para asistir a una reunión sobre Siria, tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, en Riad, Arabia Saudí

Los mandatarios europeos advirtieron el lunes de que la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar los aranceles a la Unión Europea (UE) corre el riesgo de desencadenar una guerra comercial que causaría daños económicos a ambos lados del Atlántico.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo que si Estados Unidos y Europa inician una guerra comercial "entonces la que se reirá es China".

"Estamos muy interrelacionados. Necesitamos a Estados Unidos, y Estados Unidos también nos necesita a nosotros", dijo antes de una reunión informal de líderes de la UE en Bruselas.

Trump dijo a los 27 países de la Unión Europea que eran los siguientes en la lista tras su decisión de imponer aranceles generalizados a México, Canadá y China.

"Sin duda los habrá para la Unión Europea. Se lo puedo decir porque realmente se han aprovechado de nosotros", dijo Trump a los periodistas el domingo, reiterando las quejas sobre un déficit comercial.

"No quieren nuestros coches, no quieren nuestros productos agrícolas. No toman casi nada (de nosotros) y nosotros les tomamos todo."

El canciller alemán, Olaf Scholz, adoptó un tono más cauto e instó a la UE y a EEUU a trabajar juntos.

"Está claro que como espacio económico fuerte podemos forjar nuestro propio futuro y reaccionar ante las políticas arancelarias (...), pero la perspectiva y el objetivo deben ser que las cosas desemboquen en cooperación", dijo.

La UE ha exportado sistemáticamente más bienes a Estados Unidos de los que ha importado y el déficit comercial de bienes con Estados Unidos se situó en 155.800 millones de euros (159.500 millones de dólares) en 2023, según datos de Eurostat.

Sin embargo, en servicios, Estados Unidos tiene un superávit de exportaciones sobre importaciones con la Unión Europea de 104.000 millones de euros en 2023, según Eurostat.

Con información de Reuters