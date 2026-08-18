Trump afirma que no se están celebrando conversaciones con Irán y que tampoco hay ninguna prevista

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, caminando desde el helicóptero Marine One hasta un vehículo en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌afirmó el martes ‌que no se están manteniendo conversaciones con Irán ni hay ninguna prevista, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz está ​abierto.

"No hay ⁠negociaciones ni conversaciones en curso, ‌ni previstas, con ⁠la República Islámica ⁠de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor y ⁠efecto. El estrecho de ​Ormuz está abierto y ‌operativo. Todas las ‌minas acuáticas han sido ⁠retiradas o detonadas", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El ​principal negociador ‌iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo en unas declaraciones publicadas el martes por los medios estatales ⁠que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Washington cumpla las condiciones de un acuerdo provisional firmado con Teherán en junio.

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Entre estas condiciones se incluyen que ‌Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes, retire las sanciones petroleras, desbloquee los activos congelados de Teherán ‌y ponga fin a las amenazas y operaciones militares en ‌todos los ⁠frentes, según declaró Qalibaf ante el Parlamento.

(Reporte ​de Katharine Jackson, Susan Heavey y Daphne Psaledakis; editado en español por Carlos Serrano)