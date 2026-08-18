Trump afirma que no hay negociaciones previstas, Irán dice que estrecho Ormuz sigue cerrado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que no se están manteniendo conversaciones con Irán ni hay ninguna prevista, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto, contradiciendo una afirmación previa ‌de Teherán de que la vía navegable permanecía ‌cerrada al tráfico marítimo.

Las perspectivas de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto provocaron un nuevo repunte del petróleo, mientras que los mercados bursátiles se desplomaban y los costos de financiación de las principales economías alcanzaban máximos de varias décadas, en medio de la preocupación por el impacto inflacionario y fiscal a largo plazo de la crisis.

El lunes expiró un acuerdo de alto el fuego temporal y un funcionario iraní declaró a Reuters que su país estaba adoptando una postura militar "totalmente ofensiva" debido al estancamiento diplomático, aunque el martes no se registraron nuevos ataques de ninguna de las partes.

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"No hay negociaciones ni ​conversaciones en curso, ni previstas, con la ⁠República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto ‌y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas", afirmó Trump en su plataforma ⁠Truth Social.

Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial, se había mostrado ⁠optimista el lunes al afirmar que las conversaciones con Irán seguían en marcha y que eran "probablemente más sólidas" que nunca.

A pesar de los comentarios de Trump sobre la situación en el Golfo, los datos preliminares sobre el tráfico marítimo del martes ⁠revelaron que el número de cruces de buques por el estrecho de Ormuz seguía siendo de un solo ​dígito el lunes.

La Unidad de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido recibió el martes ‌un reporte de que un buque fue alcanzado por un ‌proyectil mientras transitaba en dirección al exterior por el estrecho de Ormuz, lo que provocó daños en la ⁠sala de máquinas y dejó un tripulante herido, mientras que el resto de la tripulación recibió asistencia de la Guardia Costera de Omán.

El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo en unas declaraciones publicadas el martes por los medios estatales que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Washington cumpla las condiciones de un acuerdo provisional firmado con Teherán en junio.

Entre estas condiciones ​se incluyen que Estados ‌Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes, retire las sanciones petroleras, desbloquee los activos congelados de Teherán y ponga fin a las amenazas y operaciones militares en todos los frentes, declaró Qalibaf ante el Parlamento.

Un memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio había establecido un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses. Ese plazo expiró el lunes y ⁠Trump afirmó que no tenía intención de prorrogarlo.

El acuerdo, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", se había desmoronado rápidamente a raíz de una disputa sobre el control del estrecho de Ormuz, la vía por la que circulaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de la guerra.

IRÁN, DISPUESTO A DIALOGAR

Tanto Trump como Teherán han alternado con frecuencia entre amenazas y una retórica más conciliadora en su búsqueda de una salida a la crisis, que estalló cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Irán sigue abierto al diálogo con Washington, pero no confunde ‌las negociaciones con la rendición, afirmó el martes Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo de Irán, según la agencia de noticias semioficial Fars.

Mokhber afirmó que la presión militar y las sanciones no quebrantarían la determinación de Irán y que el país defendería su seguridad, su dignidad y a sus aliados, sin buscar la guerra.

Aunque Irán muestra resistencia en la guerra, a sus líderes les preocupa que la amenaza de más sanciones económicas pueda agravar las penurias, reavivar los disturbios y erosionar aún más la legitimidad de ‌la República Islámica, según tres funcionarios iraníes.

Miles de personas han perdido la vida en el conflicto, principalmente en Irán y el Líbano. Teherán ha bombardeado bases militares e infraestructuras estadounidenses en países como Omán, Jordania, Kuwait, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Los futuros ‌del crudo Brent se han disparado ⁠durante el conflicto, alcanzando un máximo de 126 dólares por barril, aproximadamente un 75% por encima de los niveles previos a la guerra. El referencial subía el martes y cotizaba por sobre los ​91 dólares por barril.

Para los estadounidenses que votarán en las elecciones legislativas de noviembre, los precios de la gasolina han superado los 4 dólares por galón, frente a los menos de 3 dólares que costaba antes de la guerra, según la asociación automovilística AAA.

(Reporte adicional de redacción de Dubái y Daphne Psaledakis en Washington; escrito por Gareth Jones. Editado en español por Javier Leira)