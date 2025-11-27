Quintela congeló el boleto y La Rioja lidera el ranking nacional del transporte público más barato del país

Tras la decisión del gobernador Ricardo Quintela, el boleto de $600 de la empresa estatal Riojabus coloca a la provincia con el transporte público más barato del país en relación al servicio que ofrece en cantidad de kilómetros.

Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), publicado en Economía Riojana, se toma como registro los meses de septiembre y octubre del 2025. En ese mismo estudio se precisa que en la Ciudad de Buenos Aires el boleto está en $451, pero ese servicio corresponde a menos de tres kilómetros, en el que se llega a $587 en la misma distancia que cubre Riojabus.

En ese punto es clave recordar que CABA y el AMBA son los únicos dos distritos en donde el Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantuvo los subsidios nacionales. El servicio que se presta en La Rioja no tiene aportes de recursos nacionales, solamente cuenta con el sistema de fondos provinciales.

La presencia del Estado riojano

El boleto único de pasajeros en la ciudad de La Rioja cuesta $600 y sin los subsidios provinciales estaría entre $2.300 y $2.500. La información surge de la Secretaría de Transporte de la Provincia.

Ese monto sería en caso de que el Gobierno riojano dejará de aportar el subsidio provincial que actualmente realiza, y que según datos oficiales estaría en los $1.000 millones mensuales para brindar servicios en todo el territorio provincial.

Para tomar una referencia, ese cambio provocaría que sea uno de los boletos más caros del país. Hoy las tres ciudades más costosas para viajar en colectivo son: Pinamar $2.625, Centenario $1.997 (en la provincia de Neuquén) y Bariloche $1.895.

Cabe destacar que el gobierno de La Rioja también tiene implementado el Boleto Estudiantil Gratuito, que implica miles de servicios que no se cobran a los estudiantes riojanos.

