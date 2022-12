Qué diferencias hay entre frigobar, refrigerador y congeladora

Si estás pensando en comprar algún electrodoméstico para un emprendimiento o para refrigerar tus comestibles, y necesitas conocer qué opciones serían las que precisas y qué diferencias hay entre los modelos que hay en el mercado, esta guía te ayudará.

En principio existen tres opciones para refrigerar comestibles: frigobar, refrigeradoras y congeladoras. Para comenzar, veremos las diferencias principales más importantes entre un frigobar y un refrigerador.

Primera diferencia: el tamaño

La refrigeradora tiene gran tamaño, mientras que el tamaño de un frigobar no. Con el tamaño de un frigobar pequeño ya tenemos la pauta de su posible uso y por lo tanto de su valor: si hablamos de refrigeradores, manejaremos un rango de precios mayores, si en cambio hablamos de un frigobar precio más accesible. No importa si hablamos de refrigeradoras o frigobar No Frost o Frost, siempre será más accesible un frigobar.

Segundo diferencia: su uso

El frigobar está más recomendado para bebidas y alimentos ligeros. De hecho, en el frigobar el compartimento de congeladora, que se usa para conservar alimentos a largo plazo, es muy pequeño o directamente no existe. Mientras tanto, las refrigeradoras tienen dos compartimentos destinados a dos tipos de consumo diferentes: el superior, donde se hace el hielo y se congelan alimentos para conservar como carnes de todo tipo (pollo, cerdo, etcétera); y el inferior, donde se guardan alimentos que se consumen en el corto plazo.

Como podemos ver, a diferencia de las refrigeradoras, un frigobar será más útil en situaciones donde nuestros consumos sean más limitados y necesitemos un electrodoméstico que ocupe menos espacio. Esto hace de un frigobar una opción muy propicia para personas que vivan solas en espacios reducidos, o para negocios como la hotelería.

Congeladoras ¿Cuándo comprar?

Pero luego, por otro lado está la opción de las congeladoras ¿es una buena idea conseguir una congeladora horizontal? ¿Cuándo es conveniente adquirir una congeladora vertical? ¿En qué situaciones vale la pena comprar alguna de las congeladoras en ofertas? ¿Hay que dejarse tentar por una congeladora precio muy accesible?

Lo cierto es que las congeladoras son una excelente opción cuando queremos guardar gran cantidad de alimentos por largo tiempo o cuando compramos comestibles ya congelados en un buen número. Si no estamos hablando de grandes cantidades de comida, el uso que se le puede dar tiende a ser menos justificado.

Algunas de las cosas que debemos saber de una congeladora antes de comprar una, es su potencia de refrigeración, el consumo eléctrico que puede tener y cuán simple de limpiar resulta.

Además, recuerda que están pensadas para que podamos guardar comida en cantidad por mucho tiempo, así que tener cualquier congeladora resultará ser un elemento muy útil en cualquier tipo de negocio o emprendimiento gastronómico.

Frigobar, congeladora y refrigeradora: recomendaciones accesibles

FRIGOBAR MABE 93 LT - 90LT A 99LT

Este frigobar de 90 litros, además de ser de una marca conocida y de buena referencia, tiene varias cosas a su favor.

Eficiencia energética

Por un lado, incorpora la tecnología Home Energy Saver, que permite que se pueda ahorrar energía de manera eficiente, lo cual hace de este frigobar uno de clase A.

Compartimentación

Este frigobar de una puerta tiene dos bandejas hechas en cristal templado y un cajón para guardar refrigerios. La manera en la que se organiza el espacio dentro de ella permite guardar todo tipo de botellas. Además, cuenta con un freezer.

Tamaño práctico: 44,5 x 47,0 x 85,0

Su tamaño es perfecto cuando necesitamos un frigobar que no moleste ni se note. Con este frigobar siempre tendremos al alcance lo que necesitamos en casa, la oficina o el hotel. Solo pesa 22 kg.

Congeladora 316 Litros Electrolux

Si necesitamos almacenar muchos alimentos por mucho tiempo, Electrolux, una marca de referencia en el rubro de electrodomésticos, tiene una opción perfecta que se adapta a una casa o negocio. La congeladora EFCC32C2HQW es una opción perfecta.

Eficiencia energética

Las congeladoras suelen tener mayores consumos eléctricos, pero en este caso, la congeladora 316 litros EFCC32C2HQW de Electrolux es un modelo muy eficiente que la hace una congeladora de clase A. Es excelente para congelar y mantener alimentos en perfecto estado por tiempos muy prolongados.

Tecnología Ultra Fast Freezing

El sistema Ultra Fast Freezing es la garantía de conservar toda tu comida. Además, cuenta con apagado automático para hacer más eficiente el proceso, y un sistema dual con luz interior que ayuda a encontrar todo de manera más sencilla.

Compartimentación

Esta congeladora tiene canastillas removibles para organizar mejor los alimentos y además, cuenta con una cerradura con llave, una opción muy interesante para tener más control de los comestibles cuando es colocada en un negocio o lugar de trabajo. Además, es muy sencilla de transportar gracias a sus ruedas y manijas laterales.

Refrigeradora Samsung 234 Litros RT22FARADS8/PE

Samsung continúa innovando en toda sus modelos de electrodomésticos de línea blanca. Y la refrigeradora Samsung de 234 litros RT22FARADS8/PE es parte de estas innovaciones accesibles y al alcance para todos.

Eficiencia energética y tecnología de ahorro

Este modelo es No Frost, por lo que consume muy poca energía. Pero además incluye la tecnología Digital Inverter, que hace del compresor uno de los que mejor a la hora ahorrar electricidad.

Por ejemplo, la refrigeradora toma en cuenta, la cantidad de veces y en qué horarios se abre la heladera para racionalizar el uso del compresor a menor intensidad cuando no se abren las puertas.

Además, el ruido es considerablemente menor que en otros modelos gracias a la tarjeta de comando que provee de una corriente potente y fina hacia el compresor.

Compartimentación

Cuenta con bandejas deslizables que permiten organizar de una manera más práctica la comida y poder buscar lo que necesitamos de manera más sencilla, ya que permite ver fácilmente todo lo guardado en la parte posterior del refrigerador.

Tamaño perfecto para una familia tipo

Al tener refrigeradora y freezer de buen tamaño, con una capacidad de 234 litros, resulta ser una gran opción para una familia tipo.