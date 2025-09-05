Alcaraz vence a Djokovic y alcanza la final del Abierto de EEUU

Abierto de EEUU

El segundo cabeza de serie, Carlos Alcaraz, se impuso con una gran precisión al 24 veces ganador de Grand Slam Novak Djokovic por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 para alcanzar la final del Abierto de Estados Unidos el viernes, en un duelo espectacular que abarrotó el estadio Arthur Ashe.

El partido, anunciado como el más atractivo de Nueva York, estuvo a la altura de las expectativas, con un marcador que contradijo su intensidad, ya que el campeón de 2022, Alcaraz, recibió una ensordecedora ovación en el punto decisivo del partido.

Djokovic había ganado sus dos enfrentamientos más recientes, incluyendo los cuartos de final del Abierto de Australia a principios de este año, pero el tenista de 38 años mostró su desgaste frente el español, 16 años más joven que él.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Alcaraz jugará a continuación contra el defensor del título, Jannik Sinner, o contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, 25º cabeza de serie.

Con información de Reuters