"Tenemos que debatir para reconstruir la esperanza": el mensaje de Quintela en el Parlamento del Norte Grande

Durante la apertura de la 59.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, realizada en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela convocó a los representantes de las diez provincias del NOA y el NEA a construir respuestas frente al deterioro del tejido social y a fortalecer una agenda regional. En ese marco, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que sus políticas perjudican a las provincias al no garantizar los recursos que les corresponden.

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El mandatario sostuvo que es necesario recuperar la ilusión y reconstruir la esperanza de la sociedad argentina. “En estos foros tenemos que debatir para reconstruir la esperanza de nuestra sociedad argentina. Tenemos que preguntarnos qué hacemos para reconstruir un tejido social que está duramente atacado”, manifestó Quintela durante su discurso. En ese sentido, planteó convertir al bloque interprovincial en un ámbito para generar alternativas políticas y sociales frente al escenario actual.

Además, Quintela reivindicó el perfil de su gestión y de la provincia al remarcar que los riojanos son “un pueblo bravo”, dispuesto a defender tanto la “patria chica” como la “patria grande”.

La importancia del Norte Grande

Luego del encuentro con referentes del Norte Grande, Quintela dialogó con medios locales y volvió a cuestionar el impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre las provincias. “Todas las provincias están siendo perjudicadas porque no se les otorga los recursos que les corresponde y no se aplican las políticas públicas que está obligado a aplicar el Presidente de la Nación a través de sus distintos ministerios”, sostuvo.

En ese marco, reivindicó la postura firme de la provincia frente al Poder Ejecutivo nacional y defendió las decisiones adoptadas por su gestión: “Siempre tratamos de llevar dignidad al riojano y no arrodillarnos ante el poder central. Lo que hicimos, lo hicimos conscientes de que podíamos tener consecuencias; las tenemos, pero las enfrentamos con adultez y mucha responsabilidad en defensa de nuestra gente”.

Por otra parte, Quintela destacó la relevancia del bloque: “Desde acá queremos levantar una voz más potente, con acciones más concretas. El Norte Grande tiene casi el 33 por ciento de los habitantes de Argentina, un 30 por ciento del aporte al PBI del país, 10 millones de habitantes y casi el 42 por ciento de la representación en el Senado de la Nación”, detalló.

Frente a esa representatividad, instó a los legisladores y mandatarios presentes a actuar con firmeza: “Ese poder y representación que nos dio nuestro pueblo lo tenemos que hacer valer con mucha potencia y fortaleza con un solo fundamento: para que cada provincia tenga lo que le corresponde”.

El rol del Estado y el reclamo de recursos

En el evento que se hizo en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros con 130 representantes de las provincias, el gobernador provincial defendió la responsabilidad ineludible del sector público en la generación de condiciones de vida dignas y rechazó las posturas que trasladan esas obligaciones exclusivamente a la ciudadanía. “¿Para qué se elige a un presidente?, ¿para qué las provincias eligen a un gobernador o a un intendente? Es para dictar políticas que generen condiciones lo más dignas posible para nuestra gente”, expresó, remarcando que el Estado debe garantizar educación, seguridad, justicia, agua, salud y energía.