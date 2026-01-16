Emergencia y gestión: La Rioja aceleró obras clave en Chepes, para mitigar el impacto del temporal

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, volvió a la ciudad de Chepes para acompañar a las familias afectadas por el fuerte temporal, supervisar el avance de los trabajos y reforzar la asistencia al municipio con la entrega de equipamiento clave para acelerar las tareas en el territorio.

Durante la recorrida, Madera visitó la cabecera departamental y la zona de La Paz, donde constató las intervenciones que se vienen realizando desde los primeros días posteriores a la tormenta. Las acciones estuvieron enfocadas principalmente en atender viviendas dañadas y en restablecer la transitabilidad, garantizando la circulación y el acceso a los distintos barrios mientras continúan las obras de recuperación.

En ese marco, se anunció además el inicio de la obra del Canal de Desagüe Este, una intervención estructural que apunta a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir futuras situaciones similares ante eventos climáticos intensos. A esto se sumó la entrega de equipamiento al municipio, destinado a fortalecer el trabajo de las cuadrillas locales.

“Volvimos después de un par de días para ver cómo avanzan los trabajos, seguir coordinando y acompañar a nuestra gente”, expresó la vicegobernadora. Madera destacó la labor de los equipos que actuaron desde el primer momento y subrayó que, si bien resta trabajo por delante, comienza una etapa clave de reconstrucción y planificación para la comunidad.

El alivio para las familias gracias al Gobierno provincial

Los barrios afectados son Santa Lucía, 3 de Julio, Las Talitas y Lotes con Servicios, en el sector sur de la ciudad. Asimismo, se indicó que algunos caminos rurales y rutas se encuentran anegados debido a la acumulación de agua, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en la zona.

En este marco, el Gobierno de la provincia de La Rioja desplegó un operativo de asistencia en la ciudad de Chepes, cabecera del departamento Rosario Vera Peñaloza, tras las intensas lluvias registradas durante el último fin de semana. En articulación con autoridades municipales, se realizó un recorrido por las zonas más afectadas por el temporal y se definió un esquema de acciones destinado a mitigar el impacto y acompañar a las familias damnificadas.

En el territorio trabaja el Comité Operativo de Emergencias (COE), integrado por distintas áreas del Estado provincial y municipal, que coordina tareas preventivas y de asistencia para resguardar a las familias afectadas, garantizar la atención necesaria y avanzar en la normalización de la situación en el departamento.

De acuerdo con los datos oficiales, se registraron 115 milímetros de precipitaciones y, hasta el momento, cuatro familias debieron ser evacuadas. En paralelo, continúan las labores de relevamiento, monitoreo y acompañamiento en los distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de evaluar daños y dar respuestas a las demandas emergentes.