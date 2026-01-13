Lluvias intensas en La Rioja: la respuesta del Estado para contener la emergencia y avanzar hacia la normalización

El Gobierno de la provincia de La Rioja desplegó un operativo de asistencia en la ciudad de Chepes, cabecera del departamento Rosario Vera Peñaloza, tras las intensas lluvias registradas durante el último fin de semana. En articulación con autoridades municipales, se realizó un recorrido por las zonas más afectadas por el temporal y se definió un esquema de acciones destinado a mitigar el impacto y acompañar a las familias damnificadas.

En el territorio trabaja el Comité Operativo de Emergencias (COE), integrado por distintas áreas del Estado provincial y municipal, que coordina tareas preventivas y de asistencia para resguardar a las familias afectadas, garantizar la atención necesaria y avanzar en la normalización de la situación en el departamento.

De acuerdo con los datos oficiales, se registraron 115 milímetros de precipitaciones y, hasta el momento, cuatro familias debieron ser evacuadas. En paralelo, continúan las labores de relevamiento, monitoreo y acompañamiento en los distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de evaluar daños y dar respuestas a las demandas emergentes.

El alivio para las familias gracias al Gobierno provincial

Los barrios afectados son Santa Lucía, 3 de Julio, Las Talitas y Lotes con Servicios, en el sector sur de la ciudad. Asimismo, se indicó que algunos caminos rurales y rutas se encuentran anegados debido a la acumulación de agua, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en la zona.

En el operativo se encuentran desplegados efectivos de la Policía de la Provincia, personal de las Secretarías de Servicios Públicos y de Desarrollo Social Municipal, Bomberos, Defensa Civil, la Secretaría de Obras Públicas Municipal, Edelar y Vialidad, quienes trabajan de manera articulada para brindar una respuesta inmediata a la comunidad.

Continúan las obras hídricas en la provincia

Bajo la gestión del gobernador Ricardo Quintela, la provincia de La Rioja intensificó las obras hídricas para asegurar el suministro de agua potable, entre las cuales se destacan las realizadas recientemente las tareas de mantenimiento en el departamento de Famatina. En una acción conjunta entre la Secretaría de Agua y la intendenta Adriana Olima, se utilizaron maquinarias municipales para realizar la limpieza de los drenes en el sistema de captación.

La intervención se llevó a cabo de manera estratégica durante el periodo de lluvias con el fin de evitar que sedimentos y agua superficial contaminen las galerías filtrantes, además de preservar la calidad del recurso. Desde la secretario de Aguas se subrayó que estas maniobras son vitales para garantizar la eficiencia del servicio en toda la comunidad de Famatina. Gracias a esta coordinación técnica y política, el sistema de captación mantiene su operatividad óptima incluso frente a condiciones climáticas adversas.