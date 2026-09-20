TecnoEmpleo suma oportunidades en La Rioja y alcanza a 300 jóvenes con formación y prácticas laborales

El Gobierno de La Rioja realizó el Encuentro Provincial de TecnoEmpleo 2026, una jornada en la que se incorporaron nuevos participantes, se reconocieron proyectos tecnológicos y se firmaron convenios con empresas privadas para ampliar las prácticas laborales. Actualmente, 300 jóvenes de distintos puntos de la provincia participan de la iniciativa.

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La actividad se desarrolló en el Anfiteatro 17 de Octubre de la Universidad Nacional de La Rioja y fue organizada por la Secretaría de Políticas de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería.

El encuentro permitió mostrar los proyectos tecnológicos desarrollados durante 2026 mediante TecnoEmpleo y profundizar el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, las distintas sedes universitarias, empresas privadas y la Red Federal de Oficinas de Empleo.

Formación y experiencia en puestos reales

Uno de los principales ejes de la jornada fue la firma de convenios de adhesión con empresas privadas para que los participantes puedan realizar prácticas en puestos reales de trabajo. También se reconocieron los proyectos tecnológicos implementados durante el año en las sedes universitarias y se formalizó el ingreso de nuevos jóvenes.

La secretaria de Políticas de Empleo, Beatriz Tello, destacó el alcance provincial de la iniciativa: "Venimos a ratificar que las y los jóvenes no son solo el futuro, sino un presente activo. En un contexto nacional donde muchas veces se aleja a la juventud del reconocimiento como sujetos de derecho, en La Rioja, gracias al impulso de nuestro gobernador Ricardo Quintela, anteponemos la ciencia y la tecnología para generar oportunidades reales de desarrollo".

"Hoy se cuenta con 300 jóvenes participando activamente del programa TecnoEmpleo en toda la provincia", detalló Tello, y explicó además que el programa busca vincular al sector público, las universidades y las empresas para generar oportunidades concretas de formación y experiencia laboral.

"Se agradece a las empresas que apostaron por el talento riojano, y generaron prácticas en puestos reales de trabajo y desarrollo de plataformas digitales. Lo que comenzó como una experiencia piloto hoy consolida su valor, lo que demuestra el impacto del trabajo colectivo", remarcó.

Una propuesta para Capital y el interior

TecnoEmpleo también apunta a extender las capacitaciones hacia distintos puntos del territorio provincial. Según Tello, se pondrán en marcha nuevos trayectos formativos en competencias digitales, articulados con el área académica y el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2026-2030.

"Se busca garantizar una mirada profundamente federal e inclusiva, llevando oportunidades de formación a cada rincón del interior provincial", sostuvo la secretaria, quien vinculó esta estrategia con la diversificación de la matriz socioproductiva y la generación de nuevas posibilidades laborales para las juventudes.

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, puso el foco en la producción y el empleo. "Se arma el ecosistema para que, desde La Rioja, se pueda pensar hacia el futuro: los problemas de pobreza y desigualdad se van a resolver con producción y con trabajo. Está en nuestras manos convertir todos estos ingredientes en una oportunidad para el futuro”, señaló.

Por su parte, la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez, destacó la articulación entre los distintos sectores. "No hay posibilidad de estar mejor si no estamos juntos: universidad, gobiernos en todas sus dimensiones y el sector privado. Ningún crecimiento personal va a ser pleno si la sociedad en su conjunto no crece equilibradamente", concluyó.