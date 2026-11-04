Teatro, música y cine: sorteos y beneficios de El Destape para disfrutar en el Centro Cultural Morán

La comunidad de El Destape tiene nuevas oportunidades para disfrutar de la agenda cultural del Centro Cultural Morán: podrá participar de un sorteo de entradas para una función teatral y acceder a un 20% de descuento en cuatro propuestas de música, cine y teatro. Los beneficios exclusivos para suscriptores están disponibles en La Feria de El Destape.

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En el marco de esta iniciativa, El Destape sortea tres pares de entradas para UNOS. Breves historias espiadas, que tendrá una función el viernes 20 de noviembre a las 22.30. La obra, que transita su temporada número 13, presenta historias de seres solitarios que dejan ver su fragilidad. La dramaturgia, los personajes y la puesta en escena surgen de una investigación sobre la potencia escénica de cada actor, con una creación individual que incorpora aportes colectivos. La coordinación general está a cargo de Nano Zyssholtz. El sorteo se realizará en el marco del programa Verdades Afiladas, de lunes a viernes de 12 a 14hs.

Además, quienes forman parte de la comunidad de suscriptores pueden obtener un 20% de descuento en las entradas de otras cuatro actividades programadas durante noviembre. Para acceder, deben ingresar a La Feria de El Destape, buscar el espectáculo elegido y utilizar el enlace exclusivo para comprar a través de Passline.

La grilla de actividades con descuento

La programación reúne propuestas que van desde una función especial de cine mudo con música en vivo hasta espectáculos musicales y teatrales.

El maquinista – Domingo 8 de noviembre, a las 19

El ensamble El Juego Infinito musicalizará en vivo El maquinista de la General, la obra maestra de Buster Keaton, que cumple 100 años. La función propone un encuentro entre la historia del cine y la tradición de los maquinistas argentinos.

El Guapo – Sábado 14 de noviembre, a las 21

El Amague Tour llega a su cierre en Buenos Aires después de recorrer Escocia, Inglaterra, Alemania y México. La noche contará con invitados especiales, una experiencia de tarot en vivo a cargo de Sabio Magia y una exposición de Yacki Lazzari.

I Want It All: Queen por Meli Miz – Miércoles 18 de noviembre, a las 20.30

Meli Miz propone un recorrido por las canciones de Queen desde una mirada íntima y contemporánea. El espectáculo invita a reencontrarse con la música de una banda que marcó generaciones, a través de canciones que guardan historias y despiertan distintas experiencias en el público.

La distancia infinita – Domingo 29 de noviembre, a las 19

La obra presenta el reencuentro de dos traductoras después de mucho tiempo. Ambas se reúnen para trabajar sobre un poema de Anne Carson, pero el proceso de explorar distintas versiones las enfrenta a preguntas sobre el deseo, la libertad y el amor.

Cómo acceder a los beneficios de El Destape

Los suscriptores pueden encontrar las cuatro propuestas con descuento en La Feria de El Destape. Una vez seleccionado el espectáculo, deben ingresar al enlace exclusivo correspondiente y completar la compra de las entradas en Passline para obtener el 20% de descuento.

Por su parte, quienes quieran participar del sorteo de tres pares de entradas para UNOS. Breves historias espiadas podrán hacerlo a través de Verdades Afiladas.