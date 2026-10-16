Teatro, música y cultura: El Destape suma al Morán a su comunidad con beneficios exclusivos para sus suscriptores

El espacio cultural MORÁN se suma a la comunidad de El Destape para ofrecer beneficios exclusivos a sus suscriptores. A ocho años de su apertura, el lugar se consolidó como un espacio sin fines de lucro que impulsa la cultura a través de espectáculos, música, teatro, talleres, cursos y encuentros abiertos a toda la comunidad.

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A partir de esta alianza, los suscriptores de El Destape podrán participar de sorteos de entradas para distintas obras y acceder a un 20% de descuento exclusivo en espectáculos seleccionados. Los beneficios estarán disponibles a través de La Feria de El Destape.

Además de estas nuevas propuestas, quienes formen parte de la comunidad de El Destape podrán seguir disfrutando de todos los descuentos, beneficios y promociones vigentes en supermercados, combustibles y comercios de todo el país, junto con las demás ventajas que ofrece la suscripción.

MORÁN, un espacio cultural y de formación

MORÁN es un espacio cultural y de formación sin fines de lucro, abierto a la comunidad, que funciona en el barrio porteño de Agronomía. El proyecto se construye colectivamente entre artistas, vecinos, amigos y personas que se fueron acercando y sumando a sus distintas propuestas.

El espacio se encuentra en permanente transformación: su identidad se construye a partir de las actividades y de la participación de quienes lo integran. Su funcionamiento cotidiano se sostiene, en buena medida, en el trabajo voluntario y el compromiso colectivo.

La organización de MORÁN es horizontal y se desarrolla a través de plenarios y asambleas, donde se establecen los lineamientos generales del espacio. Esta modalidad busca que las decisiones y las propuestas se construyan de manera colectiva.

Su programación incluye espectáculos, muestras, exposiciones y producciones artísticas, además de talleres, cursos, seminarios, charlas y encuentros de formación vinculados con disciplinas artísticas y con temas culturales, científicos, políticos, económicos y de género. También funciona como un espacio de encuentro y participación territorial, con actividades de debate, eventos sociales, propuestas deportivas, iniciativas barriales y acciones junto a otras organizaciones comunitarias.

La propuesta combina entretenimiento, formación y participación, con el objetivo de ofrecer espectáculos, talleres y cursos a precios accesibles y generar espacios para el intercambio de ideas y la reflexión colectiva. Desde su apertura, MORÁN construyó una comunidad alrededor de sus actividades y se consolidó como un espacio cultural de referencia para vecinos, artistas y públicos de distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa construcción comunitaria también se expresa en CM+ —Comunidad MORÁN—, su sistema de suscripciones, que propone una forma de acompañar el proyecto que va más allá de la compra de entradas y contribuye al sostenimiento de la cultura independiente.

A su vez, +MORÁN amplía la propuesta al ámbito audiovisual: funciona como un espacio de contenidos y archivo cultural que reúne programas, conversaciones, música en vivo y registros de distintos momentos y actividades del centro cultural. De esta manera, el proyecto busca preservar y compartir las experiencias que nacen en MORÁN y extender su alcance más allá de las actividades presenciales.