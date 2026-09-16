Talampaya revela nuevas huellas de su historia: La Rioja profundiza la investigación y conservación de su legado cultural

La provincia de La Rioja avanzó en nuevas tareas de investigación, monitoreo y conservación del patrimonio arqueológico de Talampaya, donde un relevamiento realizado con tecnología de drones permitió identificar grabados de arte rupestre que hasta el momento no se encontraban registrados.

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Los trabajos se desarrollaron en los sitios arqueológicos Puerta de Talampaya y Aguas Arriba y contaron con el acompañamiento de la Dra. en Conservación Noemí Mastrangelo y la Mg. Lorena Ferraro. Las especialistas participaron de distintas acciones destinadas a profundizar el conocimiento de las manifestaciones arqueológicas y fortalecer las tareas de conservación en la zona.

En Puerta de Talampaya se realizó un monitoreo mediante un dron operado por guardaparques habilitados. La herramienta permitió obtener nuevas imágenes de las superficies rocosas y realizar un relevamiento más detallado del área.

Un dron permitió ampliar el relevamiento

A partir de las imágenes obtenidas se identificaron nuevos grabados rupestres que no habían sido registrados previamente. El hallazgo incorpora nueva información al inventario de manifestaciones arqueológicas presentes en el sitio y permite ampliar la documentación disponible sobre el patrimonio cultural de Talampaya.

El uso de tecnología para el monitoreo también facilita futuras tareas de seguimiento y conservación, al permitir contar con nuevos registros de las superficies rocosas y de las expresiones de arte rupestre existentes en el área.

También estudiarán el barniz del desierto

Las investigaciones incluyeron además la toma de pequeñas muestras del denominado barniz del desierto en los sitios Puerta de Talampaya y Aguas Arriba. Se trata de una fina capa que se forma sobre las superficies rocosas durante períodos de miles de años y cuya composición está constituida principalmente por óxidos de hierro y manganeso, además de partículas de polvo presentes en el ambiente.

Las muestras serán sometidas posteriormente a análisis de laboratorio. La tonalidad y las características del barniz pueden aportar información para realizar estimaciones relativas sobre la antigüedad de las superficies rocosas, como una herramienta complementaria para el estudio arqueológico.

Las nuevas acciones de monitoreo, registro y análisis permiten avanzar en la documentación científica de los sitios arqueológicos de Talampaya y sumar información para la investigación, protección y conservación de uno de los principales patrimonios culturales de La Rioja.