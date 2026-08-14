Taiwán prevé registrar su mayor crecimiento en cuatro décadas gracias al auge de la IA

Vista general del horizonte de la ciudad de Taipéi, incluyendo el rascacielos Taipei 101, con el aeropuerto de Songshan en primer plano, en Taipéi, Taiwán

Por Faith Hung y ​Jeanny Kao

TAIPÉI, 14 ago (Reuters) - Taiwán prevé que su economía, basada en la tecnología, crezca este año al ritmo ‌más rápido en casi ‌cuatro décadas, informó el viernes la agencia de estadísticas, que ha revisado al alza sus previsiones debido a la fuerte demanda de inteligencia artificial.

La agencia señaló que ahora se prevé que el crecimiento del producto interior bruto alcance el 11,05% anual, la expansión más rápida desde que se registrara un ​12,75% en 1987, y ⁠revisó al alza la previsión del 9,64% que había ‌publicado en mayo.

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"El crecimiento económico es sólido, y ⁠el desarrollo de la IA es ⁠muy importante para Taiwán. Debemos seguirlo de cerca", dijo a los periodistas la ministra de Estadística, Chen Shu-tzu.

La agencia de estadística ⁠prevé que las exportaciones de 2026 aumenten un 41,07% ​con respecto al año anterior, lo que ‌supondría su crecimiento más rápido ‌desde 1976. En mayo había pronosticado una expansión del 39,77%.

Taiwán ⁠desempeña un papel destacado a la hora de satisfacer la demanda de chips y tecnología de IA por parte de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple , ya que la isla ​alberga al ‌mayor fabricante de chips por encargo del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .

La fuerte demanda de IA contribuyó a que la economía de Taiwán creciera un 8,76% en 2025.

La agencia también revisó al alza ligeramente su ⁠previsión de crecimiento económico para el segundo trimestre de 2026, situándola en el 12,93%, frente a una estimación preliminar del 12,92%.

Al presentar su primera previsión para el próximo año, indicó que esperaba que la economía de Taiwán creciera un 6,04% en 2027.

Asimismo, prevé que el índice de precios al consumo de 2026 se sitúe ‌en el 2,07%, lo que supone un valor ligeramente superior tanto al objetivo del 2% del banco central como a la previsión del 1,93% publicada anteriormente.

El sólido crecimiento económico y la previsión de inflación han reforzado la opinión de que el banco ‌central de Taiwán no modificará las tasas de interés, según los analistas.

"Se espera que el banco central mantenga estable su tasa de interés oficial ‌hasta finales ⁠de año", afirmó el analista Elvis Lu, de President Capital Management Corp.

El banco central tiene previsto celebrar ​su próxima reunión trimestral de fijación de tasas el 17 de septiembre.

Con información de Reuters