Socialista Nixon sorprende en Florida y gana las primarias demócratas al Senado de EEUU

Imagen de archivo de una cabina de votación durante las elecciones primarias presidenciales demócratas en un centro electoral de Miami, Florida (EEUU).

Por Richard Cowan y Andy ​Sullivan

19 ago (Reuters) - La socialista demócrata Angie Nixon logró el martes una victoria inesperada en las primarias demócratas de Florida para el Senado de Estados Unidos, en una ‌jornada en la que los votantes ‌de varios estados eligieron a los candidatos para las elecciones que determinarán el control del Congreso.

Este resultado inesperado fue el último de una serie de victorias de candidatos progresistas insurgentes en las contiendas demócratas de este año, en medio de la frustración de muchos votantes del partido con una cúpula que consideran demasiado anticuada e ineficaz a la hora de oponerse al presidente republicano Donald Trump.

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Aunque el movimiento ha despertado entusiasmo en el ala izquierda ​del partido, los analistas advierten ⁠de que podría complicar los esfuerzos del partido por hacerse con el control de ‌la Cámara de Representantes y el Senado en noviembre, cuando voten ⁠los miembros de ambos partidos y los independientes.

En Alaska ⁠no se observaron tales divisiones y la demócrata Mary Peltola obtuvo más votos que el senador republicano titular, Dan S. Sullivan, en las inusuales primarias no partidistas del estado para el ⁠Senado.

Los demócratas ven esta contienda como una de sus mejores oportunidades para hacerse ​con uno de los cuatro escaños que necesitan para hacerse ‌con el control de la cámara de 100 ‌escaños en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La carrera por el ⁠Senado en Florida no se ve prometedora para los demócratas. El estado, que en su día fue uno de los principales campos de batalla políticos, se ha vuelto cada vez más republicano en los últimos años, y los analistas afirman que la victoria de Nixon ​probablemente lo aleje ‌aún más del triunfo.

Nixon, de 42 años, ha participado de forma activa en el movimiento sindical de Florida y fue amonestada este año por interrumpir una votación en la Cámara de Representantes estatal cuando protestó contra la legislación de redistribución de distritos electorales con un megáfono rosa.

Derrotó al exfuncionario de seguridad nacional ⁠Alex Vindman, quien saltó a la fama en 2019 al testificar ante el Congreso durante el primer proceso de destitución de Trump.

Vindman recaudó 16 veces más fondos que Nixon, y los analistas señalaron que probablemente habría tenido más posibilidades de derrotar a la senadora republicana titular Ashley Moody en las elecciones generales de noviembre. El ganador completará los dos años restantes del mandato del actual secretario de Estado, Marco Rubio.

Alaska no ha tenido un senador demócrata desde 2014, pero la ‌contienda se considera reñida. Peltola, una moderada que anteriormente ocupó el único escaño del estado en la Cámara de Representantes, logró el 48% de los votos, frente al 42, % de Sullivan, con el 93% de los distritos electorales escrutados.

Peltola, una moderada que anteriormente ocupó el único escaño del estado en la Cámara de Representantes, podría beneficiarse del sistema de votación por orden ‌de preferencia de Alaska, que le permitiría consolidar el apoyo entre los independientes.

También podría beneficiarse de tener dos rivales republicanos con nombres muy similares. El profesor jubilado Dan J. Sullivan quedó en tercer ‌lugar en las primarias ⁠con un 2,4% de los votos.

La cúpula republicana ha intentado excluir a Dan J. Sullivan de la papeleta electoral, hasta ahora sin éxito. Trump ​lo tildó de "impostor" y el Departamento de Justicia abrió una investigación para determinar si se presentó a las elecciones con el fin de confundir a los votantes y restar votos al titular del escaño, según una fuente.

(Reporte adicional de Andrew Goudsward; editado en español por Carlos Serrano)