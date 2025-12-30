Soberanía Alimentaria Formosa: la provincia organizó ferias a precios populares para celebrar las fiestas de fin de año

El Gobierno de Formosa, a través del Programa de Soberanía Alimentaria Formosa (SAF), se ocupó de generar espacios de venta de alimentos a precios populares en el marco de la celebración de fiestas. En este sentido, también se informó que los centros de distribución permanecerán cerrados hasta el 3 de enero.

Con el cambio de ubicación de uno de los cuatro centros de comercialización, se recuerda que los locales se encuentran en las siguientes direcciones: Avenida Néstor Kirchner 1855, barrio San Pedro; Avenida Néstor Kirchner 5595, barrio 12 de Octubre; Avenida Arturo Frondizi 3465, barrio Mariano Moreno (nuevo centro); y Paula Albarracín 2735, barrio Simón Bolívar.

La propuesta alimentaria

En cuanto a los alimentos de origen primario, familias paipperas de la localidad de Riacho He Hé dispondrán de cebollita, acelga, achicoria, perejil, orégano por mazo a $500; repollo por kilo a $1000; batata por kilo a $1200; zapallo por kilo a $1000; tomate por kilo a $2000; choclo a $3000 la docena; morrón por kilo a $2500; poroto por bolsita a $2500, calabaza a $1500 el kilo, así como frutas de estación como sandía a $4500 la unidad y melón a un precio acordado de $1000 el kilo.

En los puntos fijos de Avenida Kirchner 1855 y Avenida Frondizi 3465 se comercializarán cortes cárnicos de búfalo como costeleta y costilla a $8400 el kilo; pulpa a $12000 por kilo; vacío a $10.200 por kilo; aguja por kilo a $6600; marucha a $8300 por kilo y osobuco a $6200 el kilo.

En lo que respecta al rubro lácteos, se ofrecerán leche fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $8400; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.

Además, se dispondrá de harinas de maíz de Molino Villafañe en distintas presentaciones como, la harina de 800 gramos a $1200; harina precocida a $2000 el kilo; por otra parte, harina tradicional “El Sauzalito” por un kilo a $1000 y precocida a $2000 y harina precocida “Doña China” a $2000.

En cuanto a las harinas de trigo, se hará lo propio con harina “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo, y la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTI” a un valor de $800.

Mientras que el arroz estará disponible en distintas presentaciones como el arroz “Mitaí” 0000 por un kilo a $1000; arroz Premium 00000 por un kilo $1200; arroz AF por un kilo a $1200. Y la presentación de arroz “Mitaí” por 500 gramos a $500.

Otros productos de la canasta básica

El esquema contempla otros productos de la canasta básica, tales como fideos secos a $900; lentejas y porotos remojados en lata por 340 gramos a $900; huevos “doble A” extra grandes a $2000 la docena y $5000 el maple; puré de tomate de 520 gramos a $700; yerba mate “Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilo a $2500; aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2700 y azúcar “Monte Virgen” por kilogramo a $800.

Por otra parte, en los locales de los barrios San Pedro y Mariano Moreno se comercializarán productos de la empresa “Nutrifor” y de pastelería “Mía Delizia”.

Y en el punto fijo del barrio San Pedro, a su vez, habrá venta de pastas frescas de la pyme “Pasta Posta”; dulces y mermeladas artesanales “Costa”; y del rubro limpieza mediante la participación de la pyme “BioCleanPlast”.

La alimentación en tiempos de inflación

En un 2025 marcado por un vaivén económico, consultoras privadas estiman que la inflación de diciembre rondaría entre el 2,1% y el 2,5%, siendo el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas uno de los más afectados.

En ese contexto, el programa SAF no solo facilitó a las familias formoseñas el acceso a alimentos de calidad, sino que también generó condiciones de previsibilidad de precios, comercializando más de 246.000 kilos de productos, principalmente de producción local, solo hasta noviembre de este año.