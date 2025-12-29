Formación y trabajo: Formosa refuerza la inclusión laboral de personas con discapacidad con un nuevo convenio

Con el propósito de ampliar la inclusión laboral de personas con discapacidad, el Instituto PAIPPA (Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario) y el área de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa firmaron un convenio de articulación. El acuerdo garantiza la continuidad de los entrenamientos para el trabajo y apunta a consolidar los procesos de formación e inserción laboral de estudiantes y egresados de la modalidad de Educación Especial.

Dicha actividad se realizó en las instalaciones del Instituto PAIPPA, con las presencias del coordinador ejecutivo de ese organismo, Rubén Casco, y del jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers. El convenio contempla la continuidad de entrenamientos para el trabajo.

De manera voluntaria, los alumnos tendrán prácticas relacionadas con su educación y formación de acuerdo a la especialización que reciben.

Certificación a alumnos

En este marco, finalizando la primera etapa del entrenamiento, tanto el PAIPPA como Educación Especial hicieron entrega de un obsequio navideño y la certificación a los alumnos por la experiencia laboral correspondiente a las actividades realizadas y a los conocimientos adquiridos durante este año en las ferias paipperas.

En diálogo con AGENFOR, Casco subrayó que se trata del cierre de una etapa de trabajo y aprendizaje desarrollada en el marco de las ferias, donde, según remarcó, los y las estudiantes se desempeñaron con "compromiso, responsabilidad y respeto", tanto en el vínculo con los productores como en la atención a las familias que se acercaron a realizar sus compras. En ese sentido, valoró especialmente la dedicación y la pasión demostradas a lo largo de todo el proceso.

Por su parte, Miers manifestó su satisfacción por estar concluyendo el ciclo lectivo 2025 de manera positiva y con expectativas de continuidad. En declaraciones a AGENFOR, ratificó la voluntad de seguir trabajando de manera articulada con el PAIPPA, al que definió como una institución emblemática del Modelo Formoseño.

Finalmente, Miers puso en relieve el rol del Estado en el fortalecimiento de la educación pública y la inclusión laboral. Al respecto, afirmó que la educación y el trabajo constituyen derechos fundamentales y sostuvo que el desafío es continuar formando y capacitando a los jóvenes con discapacidad junto a sus familias, como parte de una comunidad educativa que ha incorporado de manera prioritaria la inserción laboral dentro de la modalidad de Educación Especial.

Histórico: Formosa logró el pago retroactivo de pensiones por discapacidad

Formosa se convirtió en la primera provincia del país en lograr la restitución de los pagos retroactivos de las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas por el Gobierno nacional. Además, obtuvo una sentencia de fondo que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a adecuar sus auditorías a la normativa vigente sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En diálogo con El Destape, el defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, destacó el fallo del Juzgado Federal N° 2. Señaló que la Justicia consideró las auditorías en la provincia “totalmente irregulares e ilegales”, ya que se suspendieron beneficios sin notificaciones adecuadas y se invirtió la carga de la prueba. Gialluca explicó que el Estado debía informar correctamente, dar plazos claros y cumplir con los Tratados Internacionales que nuestro país adhiere a través de la Constitución Nacional.