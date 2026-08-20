Sismo magnitud 7,2 sacude el centro de Perú, sin reportes de daños hasta el momento

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió el ‌jueves el ‌centro de Perú, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP), sin reportes de daños materiales ni heridos hasta el momento debido a ​la ⁠gran profundidad del epicentro ‌del movimiento, según las ⁠autoridades.

El IGP ⁠dijo que el sismo se registró a 35 kilómetros de ⁠la localidad de Coracora, ​en los Andes ‌del país, con ‌una profundidad de 108 ⁠kilómetros. El Centro Alemán de Investigación en Geociencias informó que el sismo ​fue ‌de magnitud 6,6.

El jefe del (IGP), Hernando Tavera, manifestó a medios locales que hasta el momento ⁠no se ha reportado daños materiales ni reportes de heridos en la zona del temblor.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La información que se ha recolectado hasta el momento ‌es que la población salió a las calles preocupadas, pero no hay impacto", dijo a la radioemisora RPP.

El ‌país sudamericano se encuentra ubicado en el llamado Cinturón ‌de Fuego ⁠del Pacífico, donde se registra aproximadamente el ​85% de la actividad sísmica mundial.

Con información de Reuters