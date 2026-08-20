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Sismo magnitud 7,2 sacude el centro de Perú, sin reportes de daños hasta el momento

20 de agosto, 2026 | 15.51

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió el ‌jueves el ‌centro de Perú, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP), sin reportes de daños materiales ni heridos hasta el momento debido a ​la ⁠gran profundidad del epicentro ‌del movimiento, según las ⁠autoridades.

El IGP ⁠dijo que el sismo se registró a 35 kilómetros de ⁠la localidad de Coracora, ​en los Andes ‌del país, con ‌una profundidad de 108 ⁠kilómetros. El Centro Alemán de Investigación en Geociencias informó que el sismo ​fue ‌de magnitud 6,6.

El jefe del (IGP), Hernando Tavera, manifestó a medios locales que hasta el momento ⁠no se ha reportado daños materiales ni reportes de heridos en la zona del temblor.

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"La información que se ha recolectado hasta el momento ‌es que la población salió a las calles preocupadas, pero no hay impacto", dijo a la radioemisora RPP.

El ‌país sudamericano se encuentra ubicado en el llamado Cinturón ‌de Fuego ⁠del Pacífico, donde se registra aproximadamente el ​85% de la actividad sísmica mundial.

Con información de Reuters

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