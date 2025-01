Primera visita de una delegación rusa a Siria desde la caída de Asad, informa TASS

Russian Foreign Minister Lavrov meets with his counterparts of the GCC member states

Una delegación rusa ha llegado a Damasco por primera vez desde el derrocamiento del presidente Bashar al-Asad, aliado de Moscú, informó el martes la agencia estatal de noticias rusa TASS, en un momento en que Rusia trata de asegurar el futuro de sus bases militares en Siria. La delegación, que se espera que mantenga conversaciones con los nuevos gobernantes de Siria, incluye al viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mijaíl Bogdánov, y a Alexander Lavrentiev, enviado especial del Kremlin para Siria, según TASS. Dos fuentes sirias dijeron a Reuters el martes que se esperaba que las conversaciones entre la delegación y los dirigentes sirios tuvieran lugar en Damasco esta semana. Rusia, que concedió refugio a Asad y le ayudó militarmente contra las fuerzas rebeldes durante años antes de su caída, espera conservar sus dos bases en Siria, una instalación naval en Tartús y la base aérea de Hmeimim cerca de la ciudad portuaria de Latakia. La instalación de Tartús es el único centro de reparación y reabastecimiento de Rusia en el Mediterráneo, y Moscú ha utilizado Siria como punto de escala para que sus sus contratistas militares entren y salgan de África. Con información de Reuters