Figura apoyada por los rebeldes asume el cargo de primer ministro interino de Siria

Un hombre pisa un cartel de Bashar al-Asad después de que los rebeldes sirios anunciaran que derrocaron al presidente sirio Bashar al-Asad, en el centro de Damasco, Siria

El nuevo líder interino de Siria anunció el martes que se hará cargo del país como primer ministro provisional con el respaldo de los antiguos rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Asad hace tres días.

En un breve discurso en la televisión estatal, Mohammed al-Bashir, una figura poco conocida en la mayor parte de Siria que anteriormente dirigió una administración en un pequeño bolsón del noroeste controlada por los rebeldes, dijo que dirigirá la autoridad interina hasta el 1 de marzo.

"Hoy hemos celebrado una reunión de gabinete que incluyó a un equipo del gobierno de salvación que trabajaba en Idlib y sus alrededores, y al gobierno del régimen derrocado", declaró. "La reunión tenía como título la transferencia de los archivos y las instituciones para hacerse cargo del gobierno".

Detrás de él había dos banderas: la verde, negra y blanca que enarbolaron los opositores a Asad durante la guerra civil, y una blanca con el juramento de fe islámico escrito en negro, que suelen enarbolar en Siria los combatientes islamistas suníes.

En la capital siria, los bancos reabrieron por primera vez desde la caída de Asad. También reabrieron los comercios, el tráfico regresó a las carreteras, los obreros de la construcción volvieron a arreglar una rotonda en el centro de Damasco y los barrenderos salieron a limpiar las calles.

El número de hombres armados en las calles había disminuido notablemente. Dos fuentes cercanas a los rebeldes dijeron que su mando ordenó a los combatientes la retirada de las ciudades, así como el despliegue de la policía y las fuerzas de seguridad interna afiliadas al principal grupo rebelde, Hayat Tahrir al-Shams (HTS).

Los pasos hacia la normalización se producían pese a los intensos ataques aéreos de Israel contra bases del ejército sirio, cuyas fuerzas se disolvieron ante el fulgurante avance rebelde que derrocó a Asad.

Israel, que ha enviado fuerzas al otro lado de la frontera, a una zona desmilitarizada dentro de Siria, dijo que sus ataques aéreos buscan evitar que las armas caigan en manos hostiles. Israel negó que sus fuerzas hayan avanzado más allá de la zona desmilitarizada hacia el suroeste de Damasco.

En una señal de que los extranjeros están dispuestos a trabajar con HTS, la antigua filial de Al Qaeda que lideró la revuelta contra Asad y que últimamente ha enfatizado su ruptura con sus raíces yihadistas, el enviado de la ONU en Siria restó importancia a su designación como organización terrorista.

"La realidad hasta ahora es que HTS y también los otros grupos armados han estado enviando buenos mensajes al pueblo sirio (...) de unidad, de inclusión", dijo Geir Pedersen en una sesión informativa en Ginebra.

POCO PERFIL

El nuevo líder interino sirio tiene poco perfil político más allá de la provincia de Idlib, una pequeña zona del noroeste, en gran parte rural, donde los rebeldes mantuvieron una administración durante los largos años en que los frentes de la guerra civil siria estuvieron congelados.

Una página de Facebook de la administración rebelde dice que se formó como ingeniero eléctrico, que más tarde se licenció en sharía y derecho, y que había ocupado diversos cargos en áreas como la educación.

La incursión de Israel en el suroeste y sus ataques aéreos contra bases del ejército derrotado crean un problema de seguridad adicional para la nueva administración, aunque Israel insiste en que su intervención es temporal.

Después de que la huida de Asad el domingo pusiera fin a más de cinco décadas de gobierno de su familia, las tropas israelíes se trasladaron a la zona de distensión dentro de Siria establecida tras la guerra de 1973.

Tres fuentes de seguridad afirmaron que los israelíes avanzaron más allá de la zona desmilitarizada. Una fuente siria dijo que llegaron hasta la ciudad de Qatana, a varios kilómetros al este de la zona de seguridad y a poca distancia del aeropuerto de Damasco.

El portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que las tropas siguen en la zona de distensión y en "algunos puntos adicionales" en las inmediaciones, y que no hubo avances significativos más allá.

"No estamos implicados en lo que ocurre en Siria internamente, no somos un bando en este conflicto y no tenemos más interés que proteger nuestras fronteras y la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo Shoshani.

Fuentes de seguridad regionales y oficiales del extinto ejército sirio describieron los ataques aéreos israelíes del martes por la mañana como los más intensos hasta la fecha, alcanzando instalaciones militares y bases aéreas en toda Siria y destruyendo decenas de helicópteros y aviones.

Reconstruir Siria será una tarea colosal tras 13 años de guerra civil con cientos de miles de muertos. Las ciudades han sido bombardeadas hasta la ruina, amplias zonas rurales están despobladas, la economía siria está devastada por las sanciones internacionales y millones de refugiados siguen en campamentos tras uno de los mayores desplazamientos de los tiempos modernos.

Con información de Reuters