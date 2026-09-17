Sindicatos exigen garantizar transparencia y presencia de organismo de control en actividades extractivas

“Los argentinos tenemos que creer en la política a partir de gobiernos e instituciones transparentes. La transparencia nos permite volver a confiar en la política”, sostuvo el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). Durante el cierre de unas jornadas sobre inteligencia artificial y actividades de control de las actividades mineras y petroleras, el dirigente gremial sostuvo que “el compromiso de nuestro sindicato es contribuir a un Estado presente, un control público moderno y un desarrollo que genere oportunidades sin hipotecar el futuro”.

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Las jornadas “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”, contaron con la participación del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y Marisol Díaz, especialista en derecho ambiental, junto a organismos de control externo de distintas provincias del país.

Durante el encuentro, Pichetto destacó la relevancia del control como política de Estado, “especialmente en un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones que en algún momento van a tener que responder ante la justicia”. En esa línea, el diputado llamó a construir un Frente Nacional de cara a las elecciones del 2027: “Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con el gobierno”. En ese sentido, Pichetto destacó que “hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional”. anismos de control.

Por su parte, Quintana coincidió que “el camino es el consenso” y destacó el rol de la la transparencia en un proyecto que avance hacia una reconstrucción institucional: “Me parece que es hora de que los argentinos volvamos a creer en la política a partir de gobiernos e instituciones transparentes. La transparencia nos permite volver a confiar en la política”.

Al abordar la relación entre la actividad extractiva y los territorios donde se desarrolla, Quintana puso el foco en la necesidad de fortalecer el control. “No se puede negar la importancia de la minería, pero es hora de que los organismos de control estemos más cerca de la problemática de los pueblos, de la gente, de nuestros compañeros para lograr que la minería tenga control y que no afecte al medio ambiente”, afirmó. En ese sentido solicitó que “respetemos los Tribunales de Cuenta, respetemos las provincias, pongamos a la auditoría en control ambiental para hacer un fondo con una asignación específica”.

El secretario general de la APOC dimensionó lo que está en juego: “El petróleo va a dejar 30.000 o 40.000 millones de dólares anuales, y la minería 12.000. Es necesario el crecimiento con desarrollo para que esa plata genere oportunidades de trabajo para la gente”.

Por su parte, la abogada Marisol Díaz situó el problema en la desactualización del marco normativo: “El Código Minero es de 1886, antes incluso del Código Napoleónico”, señaló, y advirtió que las sucesivas reformas parciales generaron “una fragmentación y una distorsión jurídica” que hoy dificulta el control. Frente a ese panorama, remarcó: “Es necesario desarrollar una plataforma para los auditores, un mecanismo que incluya esta big data”. Y explicó el aporte concreto de la tecnología: "La inteligencia artificial tiene la capacidad de leer los datos de informes y hacer que esa información dialogue entre sí, capaz de ordenar información hoy dispersa entre organismos".

Sobre el Fondo de Compensación Ambiental, explicó que está pensado “no solamente como una posibilidad de contingencia ambiental, sino anticíclico”, con aportes de las empresas según su impacto y la incorporación del principio de responsabilidad social empresarial durante la vida útil de cada proyecto.

Desde APOC se remarcó que la propuesta no implica una postura contraria a la minería, sino la construcción de condiciones para que esa actividad se desarrolle con control efectivo. “Una empresa que cumple, un Estado que controla adecuadamente y una comunidad que dispone de información confiable deberían formar parte de un mismo modelo”, fue la síntesis de la jornada.