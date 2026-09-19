Septiembre Joven toma impulso en La Rioja y la provincia apuesta a ampliar la participación

De cara a una nueva edición del Septiembre Joven, el Gobierno de La Rioja avanza con las actividades previas que se desarrollan tanto en Capital como en distintos puntos del interior provincial. La propuesta busca ampliar la participación juvenil y generar espacios para que los jóvenes puedan mostrar sus talentos, expresarse y formar parte de iniciativas culturales y recreativas.

{{{htmlAmp}}}

En diálogo con Despierta Provincia, el subsecretario de Juventudes, Gastón Argüello, destacó el trabajo que se realiza para organizar esta nueva edición y señaló que entre 300 y 400 jóvenes estarán involucrados en las distintas actividades del Pre Septiembre Joven.

El Pre Septiembre Joven funciona como una instancia pensada para extender las actividades a diversos departamentos de la provincia y descentralizar la participación más allá de la Capital. A través de este despliegue territorial, las juventudes de distintos puntos de La Rioja tienen la posibilidad de sumarse a las diferentes propuestas culturales, artísticas y recreativas, que pretende generar ámbitos de integración donde poner de manifiesto sus capacidades.

Una propuesta que llega a distintos departamentos

Por su parte, el funcionario Argüello enfatizó la necesidad fundamental de sostener de forma permanente las políticas públicas orientadas a este sector de la población. En ese sentido, remarcó que la continuidad de este tipo de iniciativas a lo largo de los años no es casual, sino que exige una adecuada planificación estratégica, la asignación de recursos y un compromiso constante para garantizar su desarrollo.

El evento central de la nueva edición del Septiembre Joven se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre, y se prevé que se consolidará como uno de los espacios de participación juvenil más destacados de La Rioja. La propuesta busca convocar a miles de chicas y chicos de distintos puntos de la provincia, además de promover el encuentro federal y la integración territorial desde la Capital hacia el interior.

A lo largo de las jornadas, el encuentro desplegará una variada agenda que combina expresiones artísticas, culturales y actividades recreativas diseñadas por y para las juventudes. Esta iniciativa apunta a brindar un escenario donde las nuevas generaciones puedan visibilizar sus talentos, manifestar sus inquietudes y compartir experiencias comunitarias en un entorno accesible y diverso.

Asimismo, desde la organización remarcaron que el acompañamiento a las juventudes excede la logística de un evento masivo puntual. En ese sentido, las autoridades destacaron la importancia de sostener políticas públicas integrales y continuas en el tiempo, capaces de respaldar los proyectos individuales y colectivos de los jóvenes mediante la generación de espacios permanentes de contención y participación.