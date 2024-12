Trump dice que EEUU "NO DEBE INVOLUCRARSE" en conflicto en Siria

Foto de archivo del Presidente electo de EEUU Donald Trump en Brownsville, Texas

El mandatario electo Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos no debería involucrarse en el conflicto en Siria, donde las fuerzas rebeldes amenazan al Gobierno del presidente Bashar al-Assad.

"Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, Y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ESTO. ESTA NO ES NUESTRA GUERRA. DEJEMOS QUE SE DESARROLLE. NO HAY QUE INVOLUCRARSE", dijo Trump en un post en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Trump sostuvo que debido a que Rusia, un aliado de Assad, está luchando en Ucrania "parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que han protegido durante años".

Si Rusia se viera obligada a salir de Siria, "en realidad puede ser lo mejor que les puede pasar" porque "nunca hubo mucho beneficio en Siria para Rusia", dijo Trump.

Con información de Reuters