El gobernador Ricardo Quintela participará este lunes 23 de noviembre del Segundo Encuentro del Norte Grande en Resistencia, Chaco, junto los senadores nacionales Jorge “Coqui” Capitanich y Sergio Uñac. La cumbre buscará coordinar políticas de crecimiento, articulación productiva e impulso a las economías regionales, con el objetivo de fortalecer la unidad ante un escenario complejo producto de la gestión libertaria.

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Bajo el lema “Hacia un nuevo federalismo”, la convocatoria se realizará en la sede del Partido Justicialista de Resistencia. La jornada apuntará a proyectar una señal de cohesión dentro del peronismo, fomentando el intercambio entre distintos sectores en medio de los debates internos sobre el rumbo del movimiento.

La participación de Quintela responde al objetivo de impulsar una perspectiva federal del desarrollo argentino, que reconozca las diferencias entre las distintas regiones y otorgue a las provincias un rol central en la planificación de las políticas públicas. La jornada busca, además, avanzar en una agenda común con iniciativas orientadas al crecimiento productivo, la creación de puestos de trabajo, la integración regional y la representación de los intereses del interior.

El encuentro de Quintela, Capitanich y Uñac cobra un rol clave para generar nuevos ámbitos de intercambio, fortalecer su estructura política y promover una alternativa que represente las demandas y realidades de las provincias y sus habitantes.

Los ejes del debate

Según informaron desde la organización del encuentro, los debates partirán de cinco ejes principales. El primero estará orientado a dialogar sobre la integración productiva del Norte Grande, con especial atención al nexo y posibilidades de crecimiento entre las provincias.

El segundo eje está vinculado a a sectores estratégicos como la energía, minería y agroindustria con el objetivo de debatir alternativas que impulsen la generación de empleo local. Por otra parte, otro eje estará vinculado a la infraestructura y obra pública, con temáticas relacionadas al transporte y corredores bioceánicos.

En el plano político y social, la agenda incluirá un debate sobre el federalismo para consolidar los lazos de cooperación entre las diez provincias que conforman el Norte Grande. Por último, el eje que dará fin a la mesa de debate, será el vinculado a la cultura norteña, poniendo en valor el arraigo, la diversidad y los vínculos con Latinoamérica como pilares esenciales para afianzar una identidad común en toda la región.

El Segundo Encuentro del Norte Grande tendrá lugar en la sede del justicialismo chaqueño, situada en la esquina de Mitre y avenida Rivadavia. De acuerdo con el cronograma oficial, las mesas de discusión comenzaron a las 10, mientras que el acto principal con los referentes convocados está previsto para el mediodía.

De este modo, el encuentro apunta a traducir el diálogo político en iniciativas concretas para construir un país más equitativo, con verdadera integración territorial y oportunidades de crecimiento para todas las provincias.