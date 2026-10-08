Santiago del Estero lidera el ranking entre las mejores provincias de salario docente y tiene el mayor aumento interanual

Santiago del Estero se posiciona entre las provincias con mejores salarios docentes del país y encabeza el crecimiento salarial interanual. Con datos a partir de un informe oficial por el Ministerio de Capital Humano de la Nación correspondientes a junio de 2026, la provincia registra un salario bruto de $1.893.191 para el cargo testigo de Maestro de Grado de nivel primario, con 10 años de antigüedad y jornada simple.

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El monto ubica a Santiago del Estero en el segundo lugar del ranking nacional, detrás de Neuquén, y como la provincia con el salario docente más alto del Norte Grande. Además, al considerar el salario base regular, sin incorporar sumas extraordinarias, el ingreso alcanza los $1.293.191. De acuerdo con el mismo informe, ese valor coloca a Santiago del Estero al frente del NOA.

El desempeño de la provincia también se destaca cuando se analiza la evolución de los salarios durante el último año. Santiago del Estero registró una recuperación interanual del 106%, el mayor incremento entre las jurisdicciones relevadas.

El mayor crecimiento salarial del país

El crecimiento también fue significativo durante el último trimestre analizado. En ese período, el salario docente santiagueño aumentó un 46%, nuevamente el porcentaje más elevado entre las provincias consideradas en el informe.

Los datos forman parte del análisis realizado por el Ministerio de Capital Humano sobre la evolución de los salarios docentes y la inversión educativa en las distintas jurisdicciones del país. El informe toma como referencia para las comparaciones el salario bruto correspondiente al cargo testigo de Maestro de Grado de nivel primario, con 10 años de antigüedad y jornada simple.

El 27% del gasto provincial va a educación

El posicionamiento salarial se complementa con el nivel de inversión que Santiago del Estero destina al sistema educativo. Según el informe nacional, la provincia asigna el 27% de sus erogaciones provinciales totales a educación.

Ese porcentaje la ubica en el sexto lugar a nivel nacional y por encima del promedio del país, que alcanza el 25%. La proporción también supera la registrada por otras jurisdicciones como Córdoba, que destina el 20,3%; Santa Fe, con el 25,7%; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 18,2%.

El nivel de inversión adquiere relevancia además por las características territoriales de Santiago del Estero y la dispersión de su matrícula educativa. Otro de los datos destacados en el informe es la composición de la matrícula. El 27,3% de los estudiantes santiagueños pertenece al ámbito rural, frente a un promedio nacional del 8,2%.

La diferencia implica un desafío adicional para el sistema educativo provincial, que debe garantizar el acceso a la educación pública en un territorio extenso y con una importante presencia de comunidades rurales. En este contexto, los indicadores difundidos por el Ministerio de Capital Humano muestran un escenario en el que Santiago del Estero combina un salario docente ubicado entre los más altos del país.

Además, el mayor crecimiento interanual registrado en el informe y una participación del gasto educativo superior al promedio nacional. Los datos de junio de 2026 ubican así a la provincia en una posición destacada tanto por la evolución de los ingresos docentes como por el porcentaje de recursos provinciales destinado a educación.