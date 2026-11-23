Santiago del Estero destinó $935.278 millones a educación durante 2026 y se convirtió en la provincia con mayor participación de ese sector en el gasto público total con un 34%, frente a un promedio nacional ponderado del 25,6%. El relevamiento también ubicó las remuneraciones docentes por encima de la media del país.

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Las cifras se desprenden de un estudio elaborado por la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad, basado en registros del Ministerio de Capital Humano y los presupuestos provinciales. El análisis abarca a un sistema educativo santiagueño que contiene actualmente a un total de 251.508 estudiantes distribuidos entre los niveles inicial, primario y secundario.

En el desglose comparativo, detrás de Santiago del Estero se posicionaron Salta, que destinó el 30,7% de su gasto público a educación, seguida de cerca por Córdoba y Neuquén con el 30,6% cada una, y San Luis con el 30,4%. De este modo, el porcentaje de inversión asignado por la administración santiagueña superó en 8,4 puntos porcentuales al promedio nacional.

La inversión educativa

El indicador mide la proporción del presupuesto público que cada jurisdicción destina al sistema educativo, no el monto absoluto de inversión en comparación con otras provincias. La comparación de la evolución salarial entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 mostró también diferencias en el poder adquisitivo. En ese período, el indicador aumentó un 0,6% en Santiago del Estero, mientras que a nivel nacional registró una caída del 13,3%.

La suba de salarios docentes

De acuerdo con un informe oficial del Ministerio de Capital Humano de la Nación con datos a junio de 2026, Santiago del Estero alcanzó un salario docente bruto de $1.893.191. La cifra corresponde al cargo testigo de Maestro de Grado de nivel primario con 10 años de antigüedad y jornada simple.

Este nivel salarial posiciona a la provincia en el segundo puesto del ranking nacional, ubicada únicamente por detrás de Neuquén. Asimismo, el registro consolida a la jurisdicción como el distrito con la remuneración docente más alta de toda la región del Norte Grande.

Más allá del valor nominal de los haberes, Santiago del Estero encabezó el crecimiento salarial de todo el país con una recuperación interanual del 106%, el porcentaje más elevado entre las provincias relevadas. El documento oficial sobre inversión educativa destaca también que el distrito lideró la evolución a corto plazo tras registrar una suba trimestral del 46% para el sector.