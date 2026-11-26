Santiago del Estero consolidó su inserción en los mercados internacionales tras registrar ventas al exterior por USD 1.513 millones durante 2025, la marca más alta de los últimos diez años. El dato se desprende del informe final "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", elaborado por la consultora ECOPOLYS en el marco de un contrato con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

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El volumen alcanzado ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking exportador a nivel nacional. Según el relevamiento, este desempeño ratifica una tendencia sostenida de la última década, período en el cual el distrito acumuló operaciones por USD 11.214 millones entre 2016 y 2025, lo que arroja un promedio anual cercano a los USD 1.120 millones.

En el plano regional, el documento destaca el liderazgo santiagueño dentro del Noroeste Argentino (NOA). Durante el primer semestre de 2025, la provincia concentró el 27,9% de todas las ventas externas de la región, al aportar USD 670 millones sobre un total regional de USD 2.405 millones.

A la par de estos indicadores, el informe también destaca la existencia de una plataforma digital bilingüe destinada a exhibir y potenciar la oferta exportable local. Esta herramienta ya cuenta con 64 empresas provinciales validadas y busca diversificar la matriz de envíos al mundo, proyectando tanto la producción primaria tradicional como el sector de los servicios.

Herramienta digital santiagueña

A la par de estos indicadores comerciales, la provincia puso en marcha la plataforma digital bilingüe Santiago del Estero Exporta, una herramienta institucional diseñada para concentrar y visibilizar la Oferta Exportable Provincial ante los mercados internacionales.

Tras un relevamiento sobre 268 firmas locales, el portal integra inicialmente a 64 empresas validadas con experiencia exportadora comprobable, de las cuales 52 pertenecen al rubro de bienes y 12 al de servicios. La vidriera incluye rubros como el complejo algodonero, la industria alimenticia, la cadena agrícola-ganadera, manufacturas diversas y Servicios Basados en Conocimiento (SBC), y cuenta con autogestión de perfiles, validación institucional previa y generación automática de fichas de presentación en formato PDF.

Principales rubros de exportación

La matriz exportadora de la provincia está liderada por productos agrícolas sin procesar, con el maíz, la soja y el trigo a la cabeza, acompañados en menor medida por cultivos como el sorgo y la alfalfa.

A este núcleo primario se suma el peso estratégico del sector textil y de fibras, donde destaca la cadena algodonera, junto con envíos de lana, alfombras y tapices, además de las ventas de carne bovina, cueros en bruto, miel, derivados apícolas y producciones vinculadas a los sectores caprino y forestal.