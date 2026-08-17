Salvini debería plantearse dimitir como líder de la Liga, según responsable del partido italiano

FOTO DE ARCHIVO. El viceprimer ministro italiano y líder del partido Liga, Matteo Salvini, hace un gesto en una cumbre de partidos de extrema derecha europeos en Milán, Italia

Matteo Salvini debería plantearse dimitir como líder de la ‌Liga, partido ‌que forma parte del Gobierno de Italia, para intentar frenar su caída en las encuestas, según dijo el lunes un alto cargo del partido.

El apoyo ​electoral de ⁠la Liga ha descendido hasta ‌situarse en torno al ⁠6%, según recientes ⁠encuestas de opinión, desde un máximo superior al 34% alcanzado en 2019.

Attilio ⁠Fontana, el influyente presidente ​de la Liga en ‌la región septentrional ‌de Lombardía, declaró al diario ⁠Corriere della Sera que el partido necesita "encontrar una salida a este declive y alcanzar ​una solución ‌que funcione no solo para la Liga, sino para toda la coalición de centro-derecha".

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Cuando se le preguntó ⁠si Salvini debería ser sustituido, Fontana respondió que no se podía "descartar nada, (porque) la Liga no teme a la renovación", informó el periódico en una entrevista en portada.

El descontento ‌con Salvini ha ido creciendo dentro del partido de derecha, pero Fontana es el primer alto cargo en sugerir abiertamente un cambio de ‌liderazgo.

"Nuestros miembros, tanto en Lombardía como en todo el norte, están ‌escuchando a ⁠la gente y nos dicen que hay descontento", ​dijo Fontana.

Con información de Reuters