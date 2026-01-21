La Rioja reportó el primer caso de Influenza A (H3N2) confirmado en el territorio

El Ministerio de Salud de La Rioja confirmó recientemente el primero caso del virus influenza A (H3N2) en la provincia. La detección se produjo después de que la muestra fuera analizada y caracterizada por el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Carlos G. Malbrán, en el marco de la vigilancia epidemiológica nacional.

El caso corresponde a una mujer de 41 años, sin antecedentes de viajes al exterior. Los síntomas comenzaron el 5 de enero e incluyeron fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, congestión nasal y diarrea, compatibles con una enfermedad respiratoria aguda. El 6 de enero se le realizó un hisopado nasofaríngeo, cuyo resultado confirmó infección por Influenza A.

La paciente cursó la enfermedad de manera ambulatoria, con una evolución clínica favorable durante un período aproximado de seis días, recibiendo tratamiento sintomático y sin requerir internación hospitalaria.

Actualmente, el caso se encuentra bajo seguimiento epidemiológico. Desde la cartera de salud provincial se continúan reforzando las acciones de vigilancia, notificación oportuna y prevención, especialmente en el ámbito sanitario, en consonancia con las recomendaciones emitidas a nivel nacional.

Recomendaciones para la población y para turistas en la provincia

Ante la circulación de virus respiratorios y considerando la afluencia turística propia de la temporada, especialmente en destinos con atractivos de interés nacional e internacional, se recomienda a la población y a quienes visitan la provincia el poder mantener el esquema de vacunación antigripal actualizado, especialmente en personas con factores de riesgo, personal de salud, embarazadas, niños y adultos mayores. Además, se pide extremar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel.

Además, se pide que se ventilen adecuadamente los ambientes cerrados, tanto en alojamientos como en transportes y espacios turísticos. Entre las medidas y recaudos también pide evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios. Y al momento de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz.

En esa misma línea, desde la cartera de salud solicitan no automedicarse y consultar de manera oportuna al sistema de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o malestar general.

En caso de presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria, evitar actividades sociales, recreativas o turísticas hasta recibir indicaciones médicas.

Desde el Ministerio de Salud de La Rioja recuerdan que la prevención y la consulta temprana son fundamentales para reducir la transmisión de las infecciones respiratorias y proteger la salud de la comunidad.