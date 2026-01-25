Soberanía sanitaria: Formosa será la primera provincia del país en distribuir protector solar gratuito

Formosa celebra un hito sanitario único en el país: será la primera provincia en distribuir protector solar de manera libre y gratuita a toda la población. Esto es producido por el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED) y desde el sector técnico lo categorizaron como un paso más hacia la "soberanía sanitaria".

Con esta acción, la provincia intenta garantizar el cuidado de la piel y la prevención de enfermedades relacionadas con la radiación social. Esto cobra especial relevancia en el actual contexto económico, donde acceder a un protector solar se ha convertido en una carga significativa para muchas familias. Los productos disponibles en el mercado van desde opciones accesibles de $5.000 hasta presentaciones de marcas reconocidas que pueden llegar a $30.000, precios que resultan inaccesibles para muchos hogares.

“Recibimos la inquietud del gobierno provincial, a través de la Dirección de Dermatología del Ministerio de Desarrollo Humano. Nos pidieron trabajar en la prevención de enfermedades por exposición al sol y en la problemática del cáncer de piel”, explicó el director técnico de Laformed, Victor Manuel Villagrán a El Destape.

Las primeras pruebas empezaron en el año 2022 y a partir de allí casi 25 profesionales del área de especialidades medicinales estuvieron abocado al desarrollo del protector solar. En este sentido, tras meses de trabajo, confirmó que su salida a fines de enero de 2026.

De esta manera Villagrán relata el trabajo iniciado para llegar a un producto medicinal. “Empezamos a revisar normativas y a estudiar todo lo relacionado con los filtros solares y los protocolos. Nos contactamos con otros laboratorios para capacitarnos; fue un trabajo conjunto, que requirió estudio y esfuerzo, finalmente se logró.”, celebró el técnico formoseño.

El camino de trabajo

El objetivo de alcanzar los estándares de calidad se centró tanto en el plano medicinal como en el cosmético, para crear un producto agradable de uso diario. Villagrán explicó: “No solo teníamos que lograr el tipo de formulación que lograra llegar al factor alto de 30 a 50, sino que, tras una serie de pruebas, queríamos que la crema sea agradable, con una textura que les sirva a las personas que trabajan al sol y que no deje una película blanca. Fue un proceso de pruebas hasta llegar al producto acertado”.

Tras diversos estudios, en diciembre de 2025, el Protector Solar LAFORMED FPS 30 fue aprobado tras un riguroso informe técnico ante autoridades sanitarias provinciales. Los ensayos determinaron que su FPS medio estático es de 38,7, lo que significa que la piel tarda casi 39 veces más en enrojecerse que sin protector. Las pruebas in vitro y en piel in vivo confirmaron una alta protección, incluyendo frente a la radiación UVA, y los análisis realizados por el laboratorio brasileño ALS Beauty & Personal Care Ltda. respaldan su calidad y cumplimiento de normativas provinciales, nacionales y del Reglamento Técnico MERCOSUR sobre protectores solares.

Los destinatarios: los trabajadores formoseños

Con el fin de desterrar el mito de ser solo un producto cosmético, desdibujando su rol preventivo en salud, si bien Villagrán asegura que con este protector solar busca proteger y concientizar a toda la población, su principal motivación fue cuidar a los trabajadores que se desempeñan bajo el sol, quienes constituyeron el incentivo central para el desarrollo provincial. “Hay muchos trabajadores que están a la intemperie, por ejemplo personal del servicio eléctrico, la Policía, trabajadores paiperos, las maestras rurales entre otros, que reciben mucho sol; fue en ellos en los que pensamos a la hora de elaborar el producto”, reflexionó el director técnico.

El especialista además relató que la concientización en las infancias también será una prioridad. “Además, se prevé que, en los parques acuáticos, donde acuden niños de diferentes lugares y a colonias de vacaciones, también se distribuya nuestro producto. Se concientizará sobre el uso del protector solar que ya no es una opción, es una necesidad”, detalló Villagrán.

Distribución gratuita y soberanía sanitaria

El director técnico de LAFORMED destacó la iniciativa del gobierno que el protector solar se distribuya de manera gratuita, ya que es clave frente a la prevención de enfermedades de exposición solar. “Estamos convencidos que nuestro norte es la soberanía sanitaria y brindar las soluciones a los formoseños en cuanto a temas de salud. El protector solar viene a sumarse a la cartera de productos que pensamos que va a marcar un antes y un después en la incidencia de enfermedades solares”, reflexionó.

Además, como política sanitaria, desde la Dirección de Dermatología se evaluará cómo la distribución masiva del protector solar puede ayudar a la población a cuidarse y reducir enfermedades por exposición al sol, incluido el cáncer de piel. De esta manera, el estado provincial distribuirá el producto de manera gratuita a partir de la última semana de enero y medirá su impacto en la población.

Villagrán mostró su orgullo por el producto sanitario enteramente formoseño: “Estamos orgullosos de tener la oportunidad de producir el protector solar y contar con el aval del gobierno, que permitirá que el producto llegue a la población y genere mayor concientización y cuidado para todos”.

Si bien Santa Fe lanzó una política similar pero era destinado a personas con prescripciones específicas, Formosa se convierte en la primera provincia en producir su propio protector solar con distribución gratuita para toda la población.