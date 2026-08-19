Residentes ondean banderas nacionales mientras reciben a prisioneros de guerra ucranianos tras un intercambio, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar no revelado de Ucrania

Rusia y Ucrania intercambiaron 103 prisioneros de guerra cada una, informaron el ‌miércoles autoridades de ambos ‌países, mientras la inteligencia ucraniana dijo que se esperaba otro canje antes de fin de mes.

Kiev y Moscú han realizado intercambios periódicos de prisioneros de guerra durante el conflicto, que comenzó con la invasión rusa de su vecino de ​menor tamaño ⁠en 2022, aunque siguen muy alejados respecto de ‌las condiciones para un eventual acuerdo ⁠de paz.

El presidente Volodímir ⁠Zelenski dijo en Telegram que entre los ucranianos repatriados había miembros de las Fuerzas Armadas, el Servicio ⁠Estatal de Guardia de Fronteras y la ​Guardia Nacional.

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Por parte de Rusia, la ‌agencia de noticias Interfax ‌informó del intercambio citando al Ministerio de Defensa ⁠ruso.

"Es un día maravilloso. He vuelto a casa. No he hecho nada heroico y no me considero especial", dijo a Reuters Dmitró, ​un ucraniano ‌de 29 años que permaneció tres años prisionero.

"Quiero decirles a las familias de los hombres que siguen retenidos: sigan creyendo y no pierdan la esperanza", añadió.

Otro militar ⁠ucraniano que regresaba a casa después de 28 meses, Anton Tymofienko, de 43 años, recordó el tiempo que pasó en cautiverio.

"Lo que más recibíamos eran cartas de familiares. (...) Por lo demás, no teníamos información", dijo. Ninguno de los dos dio detalles sobre ‌dónde había combatido durante la guerra.

El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Oleh Ivashchenko, dijo que se esperaba otro intercambio antes de fin de mes.

"En el próximo intercambio esperamos el regreso de defensores ‌que llevan un periodo prolongado retenidos, incluidos aquellos que combatieron en la defensa de Mariúpol", dijo, en referencia ‌a la ⁠ciudad portuaria que Rusia asedió al comienzo de la guerra.

Con información de Reuters