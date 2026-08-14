Rusia descarta la idea de un alto el fuego en el mar Negro

Un buque civil en llamas en el marco del ataque ruso contra Ucrania, cerca del puerto de Odesa, en el mar Negro, Ucrania

​Rusia rechazó el viernes la idea de un alto el fuego con Ucrania en el mar Negro, ‌afirmando que no veía ‌motivos para adoptar "medidas a medias" que ofrecieran un respiro a la otra parte.

Tanto Rusia como Ucrania han intensificado en las últimas semanas los ataques contra buques mercantes en el mar Negro, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de los cereales.

En ​un comunicado, María ⁠Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, acusó a ‌Ucrania de "actos descarados de terrorismo" contra la ⁠navegación, sin hacer mención alguna ⁠a los propios ataques de Rusia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Consideramos que estos ataques (de Ucrania) forman parte de una política deliberada destinada a desestabilizar ⁠la navegación civil en la región del mar ​Negro para agravar aún más las tensiones ‌y prolongar el conflicto, todo ‌ello con la aquiescencia descarada de los vecinos ⁠de la región", dijo Zajárova.

"Al mismo tiempo, no vemos indicios de mejora en la situación y, por consiguiente, tampoco motivos para adoptar medidas a medias que ​se limiten ‌a conceder al régimen de Kiev un respiro temporal".

Zajárova señaló que se refería a una declaración del ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, realizada en una entrevista con medios de comunicación, ⁠en la que afirmaba que Ankara había presentado propuestas tanto a Rusia como a Ucrania para una moratoria de las operaciones militares en el mar Negro.

Afirmó que Rusia no había recibido ninguna propuesta formal por parte de Turquía.

Reuters informó el jueves de que Ucrania había transmitido a Rusia, a ‌través de un tercero, una oferta para que ambas partes detuvieran los ataques contra objetivos civiles en el mar Negro.

Zajárova dijo que no era viable volver a la iniciativa sobre el grano del mar Negro de 2022-23, negociada ‌por Turquía, un acuerdo que permitía a Rusia y Ucrania —ambos grandes exportadores de cereales— seguir abasteciendo a los mercados mundiales. ‌El acuerdo, ⁠que ella calificó de unilateral, se rompió después de que Rusia acusara a Ucrania y ​a Occidente de no cumplir con su parte del pacto.

Con información de Reuters