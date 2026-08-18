Rusia derriba 180 drones en la región de Moscú durante la noche, según el alcalde

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas pescan desde un muelle mientras el humo se eleva desde los almacenes de Wildberries en llamas tras un ataque con drones ucranianos, según el gobernador regional, en Koledino, región de Moscú, Rusia

​Rusia derribó 180 drones en la región de Moscú ‌durante la noche, ‌según informó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, a primera hora del martes a través de la aplicación de mensajería Telegram, lo que ​constituye uno de ⁠los mayores ataques aéreos ‌ucranianos contra la capital ⁠rusa.

Los drones impactaron ⁠en un almacén de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries y ⁠en otras instalaciones cercanas ​a Moscú, según informó ‌por separado el ‌gobernador regional, Andréi Vorobiov, quien ⁠añadió que al menos tres personas, entre ellas una niña de 10 años, resultaron ​heridas ‌en la región.

Wildberries, objetivo habitual de los ataques de Kiev tras la invasión a gran escala de Ucrania ⁠por parte de Rusia en 2022, dijo en un comunicado que el almacén sufrió daños menores después de que los restos de un dron impactaran contra una ‌de sus paredes.

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En total, 620 drones se dirigieron hacia la región que rodea la capital rusa entre la tarde del lunes ‌y las 5 de la madrugada (0200 GMT), según Sobianin, y Moscú ‌restringió temporalmente ⁠los vuelos en sus aeropuertos.

Con información de Reuters