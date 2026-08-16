Rusia bombardea acería en nueva oleada de ataques contra Ucrania; Kiev ataca la región de Moscú

Un almacén de Wildberries en la región de Moscú se incendió tras un ataque con drones ucranianos.

Rusia llevó a cabo una oleada de ataques aéreos contra Ucrania durante la noche, en los que murieron dos personas en una planta siderúrgica, y Kiev lanzó un intenso ‌ataque con drones contra la región de ‌Moscú que causó la muerte de una persona e incendió un almacén utilizado por el principal minorista de comercio electrónico de Rusia.

Rumania, país fronterizo con Ucrania, dijo que un caza F-18 que participaba en una misión de vigilancia aérea de la OTAN había derribado un dron que violó su espacio aéreo durante los últimos ataques. No especificó el origen del dron, que entró desde Moldavia, pero un portavoz de la OTAN señaló que parecía ser ruso.

Rusia atacó la semana pasada el mayor puerto ​de exportación de cereales de ⁠Ucrania, situado en el río Danubio cerca de la frontera con Rumania, tras haber intensificado sus ‌ataques contra Ucrania en las últimas semanas. Ucrania también ha intensificado sus ataques ⁠frente a objetivos rusos, incluidas refinerías de petróleo, y ambas ⁠partes han atacado buques mercantes en el mar Negro.

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En los últimos ataques desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el ejército ruso bombardeó durante la noche la mayor planta siderúrgica de ⁠Ucrania, situada en la localidad industrial de Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodímir ​Zelenski.

Al menos dos personas murieron y 14 resultaron heridas, según las autoridades ‌ucranianas.

"Como consecuencia del ataque, se han dañado instalaciones ‌clave de producción en los sectores de generación de energía y altos hornos, y los ⁠procesos de producción de la planta se han detenido parcialmente", dijo ArcelorMittal Krivói Rog en Telegram.

Un ataque con misiles rusos contra Kiev a primera hora del domingo provocó incendios en al menos dos distritos de la capital, según el alcalde Vitali Klitschko. La Administración militar de la ciudad indicó que tres ​personas resultaron heridas.

Tymur ‌Tkachenko, gobernador de la región de Kiev, señaló que otras tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en ataques con drones en toda la región.

DRON DERRIBADO SOBRE RUMANIA

El Ministerio de Defensa ruso dijo que había derribado 822 drones ucranianos en todo el país durante los últimos ataques.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, dijo que ⁠un hombre de 83 años había fallecido en lo que describió como uno de los mayores ataques con drones ucranianos contra la región de Moscú desde el inicio del conflicto.

Aseguró que varias personas también resultaron heridas en la zona de Podolsk y que un almacén perteneciente al mayor minorista en línea de Rusia, Wildberries, había sido alcanzado.

Un video grabado por Reuters tras el ataque al almacén de Wildberries en Koledino mostraba una gran columna de humo sobre el lugar, a unos 45 kilómetros al sur de Moscú.

Ucrania ha estado atacando ‌en las últimas semanas a Wildberries, a la que acusa de comercializar material militar, como parte de una estrategia más amplia para dañar la infraestructura económica rusa que considera que sustenta la campaña militar de Moscú.

Una persona también murió en un ataque con drones contra un autobús cerca de la ciudad de Bélgorod, en el sur de Rusia y que limita con el este de Ucrania, según el gobernador regional.

El ejército ‌ucraniano dijo que también había atacado durante la noche una planta de producción de combustible para misiles en la región rusa de Rostov. Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre la noticia.

En el cuarto incidente de este año ‌en el que un ⁠dron se ha adentrado en su territorio, el Ministerio de Defensa rumano dijo que un avión F-18, que forma parte de un contingente español de la OTAN, ​había derribado un dron sobre Rumania a las 5:01 de la mañana (0201 GMT).

El ministerio señaló que los fragmentos del dron destruido parecían haber caído en una zona deshabitada entre dos pueblos. Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente.

Con información de Reuters