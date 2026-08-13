Rusia ataca un puerto ucraniano en el Danubio y Zelenski insta a EEUU a enviar misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado, en Alemania

Rusia atacó el jueves el ​mayor puerto ucraniano de exportación de cereales en el Danubio, lo que provocó daños y un incendio, según las autoridades, después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera de que Ucrania necesitaba más misiles estadounidenses de defensa ‌aérea para superar el invierno.

El puerto de Izmaíl, ‌cerca de la frontera con Rumania, en la región meridional ucraniana de Odesa, gestiona exportaciones de cereales y otras materias primas. La administración estatal de la región de Izmail dijo en Telegram que los ataques nocturnos habían dañado infraestructuras portuarias y dejado sin electricidad el sureste de la ciudad.

Rumania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, desplegó el jueves dos aviones de combate, dijo su Ministerio de Defensa en la red social X, después de que un "objetivo aéreo" permaneciera unos dos minutos en el espacio aéreo rumano antes de dirigirse hacia Ucrania, donde se oyeron explosiones.

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El ataque contra Izmail y los ​niveles mínimos históricos de las aguas ⁠del Danubio podrían complicar los planes de Ucrania de utilizar el río para enviar cereales a Europa. El bloqueo ‌naval ruso de los puertos ucranianos del mar Negro había provocado hasta ese momento en agosto un ⁠desplome interanual del 76% en las exportaciones de cereales, dijo Valeri ⁠Tkachev, subdirector del departamento comercial de la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznyitsia.

Ucrania figura entre los mayores productores mundiales de trigo, maíz y semillas de girasol, y alrededor del 90% de sus exportaciones de esos cultivos transita por el mar Negro.

El país suministra alrededor ⁠del 6% del trigo mundial y cerca del 11% del maíz, y el bloqueo ha suscitado temores de ​escasez en países de África y Oriente Medio que dependen de las exportaciones ucranianas. ‌Funcionarios rusos también han advertido de que los ataques de ‌Ucrania contra sus instalaciones y buques de exportación de cereales estaban elevando los precios mundiales de los alimentos.

Los ⁠futuros del trigo en Chicago se mantenían prácticamente estables el jueves tras la fuerte subida de la sesión anterior, cuando Ucrania atacó Novorosíisk, un importante centro de embarque de cereales en la parte rusa del mar Negro, lo que generó preocupación por posibles alteraciones de las exportaciones.

El jueves, las Fuerzas Armadas ucranianas dijeron que habían atacado una refinería de petróleo y un complejo ​petroquímico en la ‌república rusa de Bashkortostán, a unos 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana, y provocado un incendio. Se trataba del episodio más reciente de una campaña de ataques contra la infraestructura energética rusa que se prolongaba desde hacía meses.

UCRANIA PIDE MÁS DEFENSAS AÉREAS

Zelenski dijo el martes que Kiev había entregado a los negociadores estadounidenses propuestas para un plan destinado a poner fin al conflicto, que comenzó cuando Rusia lanzó su guerra a ⁠gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, hasta el momento no había indicios de que fueran a reanudarse las conversaciones de paz, que fracasaron a principios de año.

Ucrania ha pedido reiteradamente un alto el fuego. Rusia afirma que busca un acuerdo, pero sostiene que este debe incluir la cesión total por parte de Ucrania de cuatro regiones que Moscú reivindica —incluidos territorios que Rusia todavía no controla—, una condición que Kiev se ha negado a considerar.

A última hora del miércoles, Zelenski dijo a CNN que Ucrania necesitaba al menos el 5% del actual arsenal estadounidense de misiles interceptores Patriot para repeler el creciente número de ataques rusos con misiles ‌balísticos.

Kiev ha solicitado más PAC-3, el modelo más moderno de misil Patriot con capacidad para derribar misiles balísticos rusos. Las entregas de misiles Patriot a Ucrania disminuyeron después de que la guerra contra Irán desviara parte de los suministros.

En la entrevista, Zelenski afirmó que una cuota equivalente al 10% del actual arsenal estadounidense de misiles Patriot bastaría para detener todos los ataques rusos con misiles balísticos.

"Véndannos el 5% y podremos superar el invierno y salvar vidas. Si pueden vendernos el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos ‌de los rusos. Yo tengo el 1%", dijo a CNN.

Por su velocidad y su pronunciada trayectoria, los misiles balísticos son mucho más difíciles de interceptar que los drones y los misiles de crucero.

En julio, Rusia lanzó más de 450 misiles de distintos tipos contra Ucrania, más ‌de la mitad de ellos ⁠balísticos, dijo en Facebook Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana.

Ihnat también dijo que la Fuerza Aérea dejaría de anunciar cifras diarias de misiles balísticos rusos derribados y neutralizados y pasaría a ​presentarlas mensualmente. Añadió que los informes diarios que indicaban que no se había derribado ningún misil balístico, cuando Ucrania carecía de interceptores de defensa aérea, sólo daban a los rusos un motivo de celebración.

Con información de Reuters