Rusia advierte a Reino Unido de las "consecuencias" de suministrar drones a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Un dron de ataque intermedio FP-2 es lanzado por militares de la 20.ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados K-2 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, en la región de Járkov, Ucrania

​Rusia advirtió el martes a Reino Unido de que sufriría consecuencias por suministrar ‌drones a Ucrania ‌que se utilizan para atacar objetivos en territorio ruso.

La embajada de Rusia en Londres respondía así a una noticia publicada el sábado en el periódico The Times, según la cual, por primera vez, se habían utilizado ​drones de ⁠fabricación británica para llevar a cabo ataques ‌de largo alcance contra Rusia.

"Las acciones ⁠de Londres acarrearán inevitablemente ⁠consecuencias de las que tendrá que responder", dijo la embajada en un comunicado publicado en ⁠su canal de Telegram.

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"Cuanto mayor sea su ​implicación en el conflicto y ‌mayor su apoyo a ‌la maquinaria terrorista de Kiev, mayor será ⁠el precio que pagará".

Ucrania ha estado utilizando drones de ataque de largo alcance para atacar refinerías de petróleo e instalaciones ​logísticas.

El Ministerio ‌de Defensa británico no confirmó si se habían utilizado drones británicos.

En junio, Reino Unido anunció que proporcionaría 150.000 drones a Ucrania antes de finales de ⁠2026, como parte de un paquete de financiación de 752 millones de libras (996 millones de dólares).

Al ser preguntado por los comentarios de la embajada rusa, un portavoz del Ministerio de Defensa dijo: "Reino Unido está codo con codo con Ucrania ‌y estamos comprometidos a proporcionar el equipamiento que Ucrania necesita para defenderse de la invasión ilegal de Putin".

Desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, Moscú ‌ha advertido en repetidas ocasiones a Reino Unido y a otros aliados occidentales de que su ‌apoyo a ⁠Kiev, incluido el suministro de equipamiento, podría provocar medidas de represalia ​y aumentar el riesgo de una confrontación más amplia.

Con información de Reuters