La Rioja y el transporte en tiempos de ajuste: el boleto está entre los más baratos del país

La Rioja tiene uno de los boletos de colectivo más baratos del país, con una tarifa mínima de $1.000, y se ubica entre las cuatro ciudades con menor costo del transporte urbano sobre un total de 45 localidades relevadas. El dato cobra relevancia en un contexto de fuerte ajuste de las transferencias nacionales a las provincias y de reducción del financiamiento federal.

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De acuerdo con el relevamiento de agosto de 2026 elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y publicado por la revista Colectibondi, La Rioja también tiene el boleto más barato del NOA. Con una tarifa mínima de $1.000, comparte el cuarto lugar del ranking nacional con Trelew (Chubut), Villa María (Córdoba) y Villa Mercedes (San Luis).

En el extremo opuesto, Pinamar registra el boleto más caro del país, con una tarifa mínima de $3.176. Le siguen San Martín de los Andes, en Neuquén, con $2.900, y El Dorado, en Misiones, con $2.500. La diferencia muestra una brecha significativa entre los costos del transporte urbano según la ciudad: el boleto riojano cuesta menos de un tercio que el de Pinamar.

Las ciudades con los boletos más baratos

El relevamiento ubicó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como la jurisdicción con el boleto mínimo más barato durante agosto, con una tarifa de $763. Aunque ese valor aumentó desde el 1 de octubre, el informe señala que continúa siendo el menor del país para un viaje mínimo.

En segundo lugar quedó General Pico, en La Pampa, con un boleto de $800, mientras que Viedma, en Río Negro, registró una tarifa de $980. La Rioja, con un viaje mínimo de $1.000, compartió el cuarto lugar con Trelew, Villa María y Villa Mercedes.

La capital riojana también quedó posicionada como la ciudad con el boleto mínimo más accesible entre las jurisdicciones del NOA incluidas en la medición. El relevamiento tomó los precios del transporte urbano de agosto de 2026 y reunió información de 45 ciudades argentinas, con datos de la AAETA publicados por Colectibondi y referencias de Riojabus.

La comparación no contempla beneficios como el Boleto Estudiantil Gratuito, que en La Rioja alcanza a unos 20.000 usuarios, ni el impacto de los subsidios provinciales y nacionales. Tampoco considera los ingresos de los usuarios, los salarios ni la calidad del servicio, por lo que el ranking permite comparar únicamente el valor nominal del viaje mínimo entre las ciudades relevadas.