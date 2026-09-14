La Rioja refuerza su infraestructura eléctrica con inversión propia ante el recorte de fondos nacionales

La provincia avanza en el fortalecimiento de su infraestructura eléctrica con inversiones que pretenden mejorar la calidad de vida de los riojanos. En este marco, la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELAR), en un trabajo conjunto con Energía Riojana S.A. (ERSA), adquirió e incorporó un nuevo transformador de alta tensión de 60 MVA.

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Desde EDELAR destacaron que la inversión se realiza en un escenario marcado por el incremento de los costos asociados al servicio eléctrico, la quita de subsidios y la reducción de convenios y mecanismos de financiamiento nacionales, por eso la inversión de la provincia resulta fundamental.

El nuevo equipamiento estratégico será instalado en la Estación Transformadora La Rioja Norte con el objetivo de reforzar el sistema provincial y garantizar un servicio más eficiente y estable para la comunidad. El equipamiento que se reemplazará, de 30 MVA, será trasladado a la Estación Transformadora La Rioja Este, permitiendo reforzar también la infraestructura eléctrica en ese sector.

El objetivo de contar con ambos equipos, el de 30 y 60 MVA, es ampliar la capacidad de respuesta del sistema, mejorar la prestación del servicio y alcanzar a una mayor cantidad de usuarios de la ciudad de La Rioja y zonas aledañas.

Pago del servicio eléctrico con Chachos: los detalles

Por decisión del Gobierno riojano, Edelar confirmó en agosto que las facturas se pueden abonar con Chachos. Los bonos impulsados por el Quintela continúan siendo una alternativa de pago con impacto positivo en la economía local según informes provinciales. Esta alternativa de pago está orientada a aliviar la economía de las familias riojanas en un contexto de crisis devenida por las medidas económicas del Gobierno libertario encabezado por Javier Milei.

En el departamento Capital, la recepción de los Chachos para el pago de la luz se centralizará exclusivamente en la oficina Casa Central, ubicada en Peatonal Buenos Aires 73, en el horario habitual de atención. En cambio en el interior de La Rioja, Departamentos de Los Llanos, Oeste y Norte, el recibimiento de los bonos se hará en todas las oficinas comerciales de las diferentes localidades en los horarios habituales de atención.

Quienes deseen tener más información en relación al pago de facturas de EDELAR con Chachos, pueden comunicarse a través de las vías oficiales de la empresa prestataria. La línea de atención gratuita para usuarios es 0800-777-333527 y funciona las 24 horas, los 365 días del año, para responder todo tipo de consultas técnicas y comerciales

Por otra parte, quienes prefieran contactarse por redes sociales, pueden hacerlo a través de la cuenta oficial de EDELAR en Instagram: @edelarsalr.