La Rioja reunirá a más de 1.500 estudiantes y 300 proyectos en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología

El Gobierno de La Rioja ratifica su apuesta por la innovación con la realización de la 52ª Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. El evento se llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre en el Superdomo y reunirá a más de 1.500 estudiantes y docentes, quienes expondrán 300 proyectos de diversos niveles y modalidades, visibilizando el trabajo del sistema educativo de todos departamentos de la provincia.

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Esta iniciativa que busca promover el conocimiento científico y tecnológico en toda la comunidad escolar tuvo su presentación oficial en el Colegio Provincial N.º 1 “Joaquín V. González”, espacio donde se exhibieran algunos de los trabajos preseleccionados.

Durante las jornadas de este jueves 3 y viernes 4 de septiembre se elegirán los 20 proyectos encargados de representar a La Rioja en las instancias nacionales que se harán en las provincias de San Luis, Jujuy y Córdoba.

Una de las particularidades de esta nueva edición la Feria de Ciencia y Tecnología será la incorporación de los Premios Innovar, destinados a distinguir y reconocer proyectos vinculados con la ciencia, la tecnología y la producción.

La Rioja y su apuesta al futuro

Durante el mes de agosto y con un balance positivo concluyó la segunda edición de Rioja Futura, un evento organizada por el Gobierno de La Rioja a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La convocatoria no solo duplicó la presencia respecto a la muestra anterior del 2025, sino que reunió 88 puestos de exposición donde convergieron la comunidad educativa, el sector público y el ámbito empresarial tecnológico.

Durante el encuentro las autoridades provinciales presentaron el Plan Estratégico 2026-2030 de Ciencia y Tecnología, el cual busca fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de la provincia. Este plan de acción contempla las prioridades, objetivos y estrategias La Rioja en relación a la ciencia y la tecnología desde este año hasta el año 2030. La iniciativa apunta a canalizar la investigación científica y la innovación hacia aplicaciones prácticas que resuelvan necesidades de la comunidad.

La exposición se realizó en la Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros y participaron establecimientos y actores del mundo académico y científico, empresa de renombre como INVAP, Amazon y Huawei, sectores del gobierno riojano que apuestan al desarrollo de la provincia como Internet Para Todos, Parque Eólico Arauco-Winti, EDELAR, EMSE, Aguas Riojanas y otros áreas vinculadas a la minería, ambiente, salud, energía, agricultura, turismo, empleo y comercio exterior.