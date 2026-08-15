Educación inclusiva: La Rioja acompaña a casi 400 estudiantes con discapacidad y refuerza el apoyo en secundaria

La Rioja fortalece la educación inclusiva con el acompañamiento en las trayectorias pedagógicas de casi 400 alumnos. El Ministerio de Educación provincial destacó los avances alcanzados en materia de seguimiento pedagógico de estudiantes con discapacidad en los distintos niveles obligatorios del sistema educativo provincial.

En el marco del Día de la Educación Especial, que se conmemoró el 9 de agosto, el Ministerio de Educación informó que actualmente 393 estudiantes con discapacidad protagonizan trayectos pedagógicos inclusivos con el acompañamiento de las diferentes escuelas de Educación Especial de la provincia. De esos casi 400 estudiantes, 115 cursan sus estudios en el nivel secundario, uno de los niveles en los que se pretende profundizar el apoyo a partir de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria riojana.

Derecho a aprender

La implementación de la Nueva Escuela Secundaria es parte de una innovación en el sistema educativo de La Rioja. Este paradigma busca responder a las demandas de un contexto cambiante y a las expectativas de las juventudes. Desde el Ministerio de Educación provincial aseguraran que el proyecto es innovador y que presenta una nueva estructura pedagógica y didáctica que incluye garantizar el derecho a aprender. Otro de los objetivos de la Nueva Escuela Secundaria es trabajar para lograr la permanencia de las y los estudiantes dentro del sistema educativo.

Educación inclusiva en La Rioja

En el Día de la Educación Especial, autoridades del Ministerio de Educación visitaron el Colegio Provincial N.º 8. En esta institución se lleva a cabo un trabajo articulado con los equipos de Educación Especial para garantizar la continuidad y finalización de las trayectorias escolares. De este modo, la Provincia fortalece la trayectoria educativa de los estudiantes con discapacidad mediante la labor conjunta entre escuelas comunes, escuelas de Educación Especial, equipos de apoyo y las familias.

La supervisora de Educación Especial, María Angélica Rodríguez, destacó los avances alcanzados en materia de inclusión educativa dentro del sistema obligatorio y señaló que el desafío central es asegurar la continuidad pedagógica tras el egreso de la escuela primaria. “Muchas veces terminan la primaria y no desean continuar por temor o incertidumbre. Queremos transmitirles que estamos comprometidos con las trayectorias educativas integrales y que recibirán todo el acompañamiento de nuestros equipos de apoyo a la inclusión en cada una de las escuelas secundarias”, aseguró.

Con estos datos positivos, La Rioja continúa en el camino de sostener una política de Educación Especial orientada a garantizar que las y los estudiantes con discapacidad puedan transitar la escuela acompañados y con la condiciones necesarias para aprender, permanecer y finalizar los trayectos educativos obligatorios que propone el sistema educativo provincial.