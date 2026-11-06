La Rioja puso en vigencia la ley que regula el uso de celulares en las escuelas y prepara su implementación

Tras su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la Ley N.º 10.913, que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles personales por parte de estudiantes durante la jornada escolar en La Rioja. La medida alcanza a los establecimientos de gestión pública y privada de los niveles inicial, primario y secundario.

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La norma fue aprobada en octubre por la Cámara de Diputados y su aplicación comenzará una vez que el Ministerio de Educación defina las pautas específicas. Para avanzar en esa tarea, la cartera trabaja junto a equipos técnicos y de gestión de las instituciones, con el objetivo de establecer criterios que contemplen las particularidades de cada nivel y modalidad, así como los usos pedagógicos autorizados.

La regulación busca establecer condiciones para la convivencia escolar, favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y generar conciencia sobre los riesgos asociados a la exposición temprana a las pantallas. Las pautas serán diferenciadas según la edad de los estudiantes, sus necesidades pedagógicas y su grado de autonomía, de acuerdo con la ley, su reglamentación y los acuerdos de cada establecimiento.

Participación de las familias y ciudadanía digital

Un pilar fundamental de esta iniciativa será la adecuación de los acuerdos escolares de convivencia en cada establecimiento educativo. Bajo este esquema, las instituciones deberán fijar pautas claras respecto al uso de dispositivos tecnológicos dentro del aula, además de promover la participación activa de las familias tanto en la elaboración como en la aplicación efectiva de dichas reglas.

Para acompañar este proceso, el Ministerio de Educación pondrá en marcha un plan integral que contempla campañas de información y prevención, junto con programas específicos de formación en ciudadanía digital. La estrategia busca generar espacios de diálogo permanente para reflexionar sobre los desafíos y problemáticas vinculadas a la inserción de las tecnologías en el ámbito escolar.

Asimismo, la propuesta pondrá especial foco en el abordaje preventivo de riesgos clave como el ciberacoso, la violencia digital, la difusión no consentida de imágenes y la ludopatía. De manera complementaria, estas acciones apuntarán a brindar herramientas concretas para fortalecer el rol de acompañamiento de las familias durante las distintas etapas de la infancia y la adolescencia.

Evaluación de la aplicación de la normativa

Una vez iniciada la implementación, la cartera educativa realizará evaluaciones periódicas para analizar el impacto de la normativa en los aprendizajes y la convivencia escolar. El seguimiento permitirá conocer cómo se desarrolla su aplicación en los establecimientos educativos y evaluar sus efectos en la comunidad educativa.

A partir de estos relevamientos, las autoridades podrán identificar posibles dificultades y determinar qué aspectos requieren mayor atención. Además, se realizarán los ajustes que resulten necesarios para mejorar la aplicación de la ley en las escuelas de toda la provincia.