El Gobierno de La Rioja se reunió con representantes del sistema sanitario provincial con el objetivo de proyectar reformas y avances estructurales para el sector. Como parte del diálogo, la administración provincial asumió el compromiso de impulsar un plan de regularización laboral con el fin de consolidar la estabilidad de los equipos de salud.

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La reunión contó con la participación del ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, junto a referentes de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de La Rioja (APROSLAR), entidad gremial que nuclea a los profesionales y trabajadores de la salud pública riojana.

Durante el intercambio, APROSLAR presentó una agenda de propuestas centrada en la jerarquización salarial, planteando que el haber inicial del sector alcance el valor de la canasta básica total, estimada en más de $1.690.000. Además, el gremio propuso contemplar una "canasta profesional" de $3.300.000 sumado a capacitaciones esenciales para el personal de salud.

Asimismo, APROSLAR solicitó que las actualizaciones en las guardias acompañen las mejoras salariales y entren en vigencia antes de fin de año, además de pedir que se retomen las recategorizaciones pendientes y se evalúe un incremento específico para el personal contratado en línea con las pautas del personal de planta.

El ministro de salud riojano delantó que el Ejecutivo provincial presentará una hoja de ruta para garantizar la estabilidad laboral en todo el sistema de salud pública antes de que concluya el mandato del gobernador Ricardo Quintela. En esa línea, detalló que la próxima etapa de incorporación a planta permanente se regirá por estricto orden de antigüedad, beneficiando en esta instancia a quienes ingresaron durante los años 2020 y 2021.

Por otra parte, Vergara precisó que aquellos trabajadores con becas dependientes de otras jurisdicciones podrán tramitar una certificación oficial que valide su desempeño efectivo dentro del ámbito sanitario. Respecto a la discusión paritaria, Vergara señaló que elevará el petitorio gremial al Ejecutivo, donde el Ministerio de Hacienda, en conjunto con otros ministerios y el propio gobernador Quintela, evaluará la viabilidad financiera y la disponibilidad de partidas presupuestarias.

Hospitales riojanos destacados

Desde el Gobierno nacional y la Provincia de La Rioja, en noviembre de este 2026 entregaron la distinción a cincho hospitales públicos de la provincia por cumplir con estándares iniciales de calidad y seguridad en la atención sanitaria. El reconocimiento se enmarca en el Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica y apunta a fortalecer los procedimientos, mejorar la organización de los servicios y brindar respuestas más seguras a los pacientes.

Los establecimientos recibieron diplomas con la distinción Establecimientos Comprometidos con la Calidad 2026, otorgada por las carteras sanitarias de Nación y Provincia. Se trata del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, el Hospital Zonal Dr. Eleazar Herrera Motta y los hospitales distritales Dr. Ramón L. Martínez, Gregorio Chávez y de Guandacol.