La Rioja fortalece la salud pública: cinco hospitales fueron reconocidos por su calidad de atención

Desde el Gobierno nacional y la Provincia de La Rioja entregaron la distinción a cincho hospitales públicos de la provincia por cumplir con estándares iniciales de calidad y seguridad en la atención sanitaria. El reconocimiento se enmarca en el Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica y apunta a fortalecer los procedimientos, mejorar la organización de los servicios y brindar respuestas más seguras a los pacientes.

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Los establecimientos recibieron diplomas con la distinción Establecimientos Comprometidos con la Calidad 2026, otorgada por las carteras sanitarias de Nación y Provincia. Se trata del Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, el Hospital Zonal Dr. Eleazar Herrera Motta y los hospitales distritales Dr. Ramón L. Martínez, Gregorio Chávez y de Guandacol.

Durante la entrega, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó el trabajo de los equipos y planteó la necesidad de sostener las mejoras alcanzadas. "El gran desafío es sostener en el tiempo todo lo que hemos logrado. El trabajo por la calidad no termina con el cumplimiento de una etapa; requiere continuidad, compromiso y una mejora permanente de nuestros procesos", expresó.

Acuerdos de gestión y mejora de los servicios

Vergara explicó que la Provincia trabaja en nuevos acuerdos de gestión para los hospitales, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada institución. También señaló que la calidad de la atención no depende únicamente de la infraestructura y la tecnología, sino de la organización y la coordinación de los equipos de salud.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es mejorar la atención, garantizar la continuidad de los cuidados y lograr que cada paciente reciba la respuesta que necesita. Por su parte, la secretaria de Gestión de Redes Integrales de Salud, Juliana Juárez, valoró la incorporación de nuevos establecimientos y la articulación del proceso con las políticas de salud digital.

"Estamos transitando el segundo año de trabajo y nos pone muy contentos ver cómo cada vez más hospitales se suman y asumen el compromiso de mejorar la calidad de los servicios de salud", manifestó.

Un proceso que alcanza a 14 hospitales y 47 centros de salud

Durante la actividad, el director de Calidad y Seguridad, Martín Brizuela, presentó los aspectos técnicos de la iniciativa. A su vez, la directora del Hospital de Vinchina, Rosa Aguilera, compartió la experiencia de su institución en representación de los establecimientos reconocidos.

Brizuela explicó que el proceso requiere evaluar de manera continua el funcionamiento de los servicios y establecer medidas para corregir dificultades: "La calidad debe ser un trabajo permanente que implique identificar oportunidades de mejora, reconocer las dificultades y generar acciones concretas para optimizar los procesos, con seguimiento y acompañamiento continuo".

La iniciativa forma parte del Plan Provincial de Salud y cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Planificación Estratégica y Monitoreo y otras áreas del Ministerio. Según precisó Brizuela, desde 2025 participan 14 hospitales y 47 centros de salud, mediante capacitaciones, autoevaluaciones y monitoreo de buenas prácticas.

Además, adelantó que durante 2027 se incorporarán nuevos establecimientos, mientras que los que ya forman parte del programa continuarán con el trabajo para alcanzar nuevos niveles de calidad a través de sus Comités Integrados de Gestión de la Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria.

De la entrega también participaron el director del Hospital Enrique Vera Barros, Gabriel Goitea; la coordinadora de la Unidad Ejecutiva del Plan Provincial de Salud, Romina Cuello; directores de hospitales y otros funcionarios de la cartera sanitaria.