Minería sustentable: La Rioja prepara a sus proveedores locales ante el avance de 17 proyectos

La Rioja comenzó a preparar a sus proveedores locales ante el avance de al menos 17 proyectos mineros que se encuentran en etapas iniciales de prospección y exploración. En este contexto, la Cámara Riojana de Empresas y Proveedores Mineros (CREPROMIN) realizó el 1° Encuentro de Fortalecimiento del Proveedor Minero, una jornada destinada a brindar herramientas a las PyMEs de la provincia para que puedan responder a la futura demanda del sector.

El encuentro reunió a pequeñas y medianas empresas, especialistas y funcionarios, que analizaron las principales condiciones necesarias para ingresar en la cadena de compras de la minería. Entre los temas abordados estuvieron el abastecimiento, la calidad, el financiamiento, las normas ISO y los requisitos técnicos y administrativos que exigen las empresas mineras.

La secretaria de Minería, Ivana Guardia, explicó que uno de los principales objetivos es capacitar a proveedores, profesionales y personas interesadas en incorporarse a la actividad. En diálogo con Acero y Roca, remarcó la importancia de brindar información y herramientas durante la etapa de exploración y prospección, a la que definió como "la más importante" del proceso minero.

El objetivo es priorizar a las empresas riojanas

La vicegobernadora Teresita Madera señaló que la capacitación busca anticiparse al crecimiento de la actividad para que los proveedores de La Rioja estén preparados cuando los proyectos avancen hacia etapas de mayor inversión y contratación.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es garantizar que las empresas locales puedan tener prioridad en la provisión de bienes y servicios. El Plan Quinquenal Minero funciona como hoja de ruta de la provincia y contempla evaluaciones permanentes para promover una actividad responsable, sustentable y vinculada con el desarrollo de las comunidades.

La estrategia tiene como antecedente el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (Re.P.P.E.M.), presentado por el gobernador Ricardo Quintela en julio de 2025. La herramienta busca consolidar un modelo productivo con participación local y establece que el 80% del empleo generado por el sector sea riojano, además de priorizar la contratación de servicios de la provincia, salvo excepciones.

En las últimas semanas, esta política también incluyó una capacitación gratuita en normas ISO junto a North Atlantic Consultora Minera, destinada a acercar a las PyMEs riojanas a los estándares requeridos por las grandes operadoras del sector.

Qué minerales busca La Rioja

El presidente de EMSE, Walter Gómez, explicó que la provincia cuenta con distintos recursos según cada región geológica. En las Sierras Pampeanas se concentran minerales no metalíferos como talco, yeso, calcita, baritina y cuarzo, mientras que en la Precordillera y la Cordillera aparecen recursos como oro, plata, cobre, plomo y zinc.

En particular, La Rioja busca aprovechar su ubicación dentro del sector geológico vinculado con la Faja Vicuña, entre la Faja de Maricunga y la Faja del Indio. La cercanía con proyectos como Josemaría, Filo del Sol, Los Helados y Caserones refuerza el interés por el potencial cuprífero de la región.

Gómez destacó que, más allá del protagonismo que tuvo el litio durante los últimos años, el cobre mantiene una fuerte demanda internacional por su importancia para la transición energética. Esta perspectiva explica parte de la creciente actividad de prospección y exploración en la Cordillera riojana.