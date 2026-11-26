El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resolvió extender el congelamiento de las tarifas de electricidad para los usuarios residenciales, pese a la demanda presentada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) ante la Corte Suprema de Justicia. La medida prolonga el esquema de contención que había regido hasta el 31 de octubre y mantiene el acuerdo con la distribuidora provincial EDELaR.

{{{htmlAmp}}}

La decisión se produce poco más de 20 días después de que CAMMESA llevara el conflicto ante el máximo tribunal del país. La empresa cuestionó la constitucionalidad del decreto provincial que estableció el congelamiento de las tarifas.

Ante la presentación de CAMMESA, el gobernador riojano denunció una "alianza del ajuste" entre la Secretaría de Energía, la empresa y el máximo tribunal. Además, sostuvo que el acceso a la energía es un derecho garantizado por la Constitución provincial y que debe prevalecer sobre las políticas nacionales. En paralelo, la provincia todavía evalúa si la extensión del beneficio alcanzará también al sector comercial.

Cómo continuará el congelamiento para los hogares

A partir de la prórroga oficializada, los usuarios residenciales seguirán beneficiándose con el congelamiento tarifario que había caducado el pasado 31 de octubre. Con esta determinación, el Ejecutivo provincial apunta a resguardar el bolsillo de los hogares en las boletas de luz y darle continuidad al esquema de contención vigente.

La ratificación de la medida tiene lugar en paralelo al conflicto judicial por la constitucionalidad del decreto y a las tensiones entre la gestión riojana y CAMMESA respecto a la distribución eléctrica y las responsabilidades financieras del sistema.

De este modo, en tanto la Corte Suprema analiza y resuelve la demanda interpuesta por la compañía mayorista, el gobierno Quintela optó por mantener vigente el freno a los aumentos para los domicilios particulares.

El reclamo de Quintela frente a la demanda judicial

El conflicto se originó a partir de la decisión del Gobierno de La Rioja de establecer un mecanismo de contención tarifaria para evitar que los aumentos de electricidad impactaran sobre los usuarios. CAMMESA, por su parte, cuestionó la medida ante la Corte Suprema y reclamó el pago de la deuda que atribuye a la provincia.

De esta manera, el Ejecutivo provincial sostiene el beneficio para los usuarios residenciales mientras sigue abierto el litigio judicial por la validez del decreto que frenó las subas de la luz. Cabe recordar que la disputa comenzó cuando la administración riojana implementó este esquema de contención para evitar que los incrementos tarifarios recayeran directamente sobre los vecinos.