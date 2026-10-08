Los Chachos se fortalecen en La Rioja: la provincia avanza con el rescate y sostiene su esquema financiero

La Rioja inició el rescate anticipado de los Chachos, la cuasimoneda que la provincia implementó como herramienta para afrontar sus obligaciones en un contexto de fuerte recorte de fondos nacionales. El primer período del operativo comenzó este martes y estará destinado a los comercios adheridos de la ciudad Capital, que podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes 9 de octubre. Habrá una segunda instancia entre el 22 y el 27 de octubre.

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Los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda emitidos por el Gobierno de La Rioja y funcionan como un instrumento de circulación dentro de la provincia. La emisión 2026 está contemplada en la Ley Provincial N.º 10.850 y el esquema establece un mecanismo para que los comercios que los recibieron puedan solicitar su rescate anticipado.

La herramienta fue creada por la provincia en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional y de reducción de los recursos que La Rioja recibía desde Nación. Su implementación buscó generar un instrumento propio para sostener la actividad económica provincial y facilitar el cumplimiento de obligaciones dentro del territorio.

En esta nueva etapa, el Gobierno provincial habilitó un cronograma específico para que los comercios adheridos puedan convertir los Chachos en pesos. Quienes presenten la solicitud entre el 6 y el 9 de octubre recibirán el pago el miércoles 14, mientras que quienes lo hagan durante la segunda instancia, entre el 22 y el 27, cobrarán el jueves 29.

Cómo se realiza el rescate

El trámite puede realizarse de 10 a 17 en dos puntos de atención de la ciudad Capital: Santa Fe 576 y el Centro Comercial e Industrial, ubicado en Copiapó 235.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el dinero se acreditará mediante transferencia bancaria a la cuenta declarada por cada comerciante al momento de adherirse al sistema. La liquidación incluirá el capital y los intereses devengados de los Bonos de Cancelación de Deuda.

Las transferencias estarán sujetas a los tiempos del sistema financiero, por lo que el dinero impactará en las cuentas dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la orden emitida por la cartera económica. De este modo, los comerciantes contarán con un esquema claro y programado para hacer efectivo el cobro durante el transcurso del mes.

Qué son los Chachos

Los "Chachos" son una cuasimoneda emitida por el Gobierno de La Rioja bajo el nombre oficial de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), los cuales mantienen una paridad cambiaria de 1 Chacho por cada peso argentino. Su nombre rinde homenaje al caudillo riojano Ángel Vicente "El Chacho" Peñaloza, y su lanzamiento fue impulsado por la administración provincial para hacer frente a tensiones fiscales, inyectar liquidez y estimular el consumo local. Estos bonos se utilizan principalmente para abonar pagos extra o ayudas extraordinarias a los trabajadores de la administración pública provincial.

Su circulación y validez legal están estrictamente limitadas al territorio de la provincia de La Rioja, donde se pueden utilizar en cientos de comercios adheridos como supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Asimismo, los ciudadanos pueden emplear los chachos para cancelar obligaciones fiscales de carácter provincial o municipal, así como para abonar las facturas de servicios públicos locales, entre los que se incluyen la luz y el agua.