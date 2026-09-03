La Rioja despliega un operativo territorial y entrega elementos ortopédicos a personas con discapacidad

En el marco de las políticas que impulsa el gobernador Ricardo Quintela, La Rioja inició un operativo de entrega de equipamiento que contempla la entrega de elementos a personas con discapacidad en todo el territorio provincial.

{{{htmlAmp}}}

Fue así que mandatario provincial recibió en la Residencia Oficial a la coordinadora nacional del Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos y de la campaña Más Lejos para Llegar a Más, para participar del operativo de entrega de sillas de ruedas y otros apoyos técnicos destinados a personas con discapacidad.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, Alfredo Menem, destacó la articulación entre el Gobierno provincial, Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA) y la senadora nacional Florencia López para concretar el operativo.

“Después de un relevamiento que se hizo durante todo el año, estamos hoy entregando 126 sillas de ruedas y alrededor de 25 apoyos técnicos”, explicó Menem tras el encuentro, quien detalló que entre los elementos se encuentran bastones, muletas, cuellos ortopédicos, caminadores y colchones antiescaras.

El funcionario remarcó además el impacto que tiene para las familias acceder gratuitamente a estos elementos, especialmente por el costo que implica adquirir una silla de ruedas.

En ese sentido, destacó la importancia de que el relevamiento realizado previamente pueda traducirse en respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias y valoró el trabajo conjunto con organizaciones intermedias.

Las entregas comenzaron en la ciudad Capital y continuarán durante los próximos días en distintas localidades de la provincia. El cronograma incluye Chilecito, Famatina, Chamical, General Ocampo, Malanzán y Aimogasta, con el objetivo de completar las entregas previstas hasta el viernes.

Más inclusión

Uno de los principales componentes del operativo fue el relevamiento realizado durante todo el año en distintos puntos de la provincia. El trabajo permitió identificar a las personas que necesitan elementos de apoyo y organizar las entregas de acuerdo con las necesidades detectadas.

A partir de ese relevamiento, se distribuirán 126 sillas de ruedas y alrededor de 25 elementos ortopédicos, entre bastones, muletas, cuellos ortopédicos, caminadores y colchones antiescaras. En total, serán más de 150 elementos destinados a personas de la Capital y del interior provincial.

CILSA, seis décadas de trabajo por la inclusión

“Estamos muy contentos por el recibimiento y tratando de trabajar de manera conjunta para ayudar y llegar a las personas que lo necesitan”, expresó Laura Reginatto, la coordinadora nacional del Programa.

La representante de CILSA remarcó que la organización trabaja para garantizar el acceso a elementos que permitan mejorar la autonomía de las personas con discapacidad. “Nosotros trabajamos para y por las personas con discapacidad, en el cumplimiento del derecho de tener su silla de ruedas en buen estado”, sostuvo.