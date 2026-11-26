La Rioja cruzó al Gobierno nacional por la deuda presupuestaria de 2024 y 2025, el envío de fondos compensatorios y el freno a la obra pública en la provincia. El reclamo se produjo durante el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, este miércoles 25 de noviembre en el Senado de la Nación.

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"Estamos pidiendo lo que nos corresponde por ley", sostuvo el senador nacional Fernando Rejal durante el primer informe de gestión que Santilli brindó desde que asumió el cargo, en junio de este año. En la sesión, el legislador riojano advirtió que la provincia no recibió "un peso" de las partidas compensatorias previstas en los presupuestos nacionales y cuestionó la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Según detalló Rejal, desde 2024 ingresaron al fondo de los ATN, 2,652 billones de pesos, pero Nación no transfirió nada a la provincia de La Rioja. En total se distribuyeron 454.800 millones entre otras provincias, lo que representa apenas el 17% de todo el dinero disponible. De ese monto, quedaron sin ejecutar alrededor de 2,2 billones de pesos. Ante este escenario el legislador riojano pidió precisiones sobre cuándo se remitirán las partidas contempladas en los prepuestos anuales.

En esa línea, el senador recordó que estos recursos fueron creados para atender emergencias y desequilibrios financieros en las jurisdicciones, por lo que cuestionó duramente que la provincia haya quedado marginada del reparto.

Rutas nacionales en alerta

En el marco del reclamo que el gobierno riojano mantiene hacia Nación por la quita de recursos coparticipables y fondos adeudados, la Provincia alertó sobre el deterioro de la red vial bajo jurisdicción nacional. Según señalaron, la desinversión de Vialidad Nacional eleva el riesgo de accidentes frente a los desbordes, crecidas y erosiones que generan las lluvias de El Niño sobre las rutas 38, 74, 76 y 141.

Al respecto, el secretario de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, remarcó en medios locales sobre la gravedad del cuadro: "Las rutas han tenido serios problemas. No se trata de echar la culpa, pero hay que mostrar la falta de mantenimiento de esos lugares que dependen de Vialidad Nacional".

Ante el récord histórico de precipitaciones que deja este fenómeno climático, el funcionario exigió articular de inmediato un plan de trabajo conjunto con las autoridades nacionales para reparar los corredores dañados. “Necesitamos imperiosamente poder dialogar con el Gobierno nacional y poder traer recursos para la provincia de La Rioja”, expresó el funcionario.