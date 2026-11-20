Desde el Gobierno de La Rioja reclamaron a Nación los fondos correspondientes para las obras públicas de la provincia y advirtieron sobre la crítica situación económica de la jurisdicción, donde cerca del 95% de los recursos se destinan al pago de salarios.

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“Respiramos, pero estamos asfixiados. Tenemos el pie del Gobierno nacional en el cuello”, sostuvo a medios locales el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, quien detalló en medios locales que el objetivo es garantizar los sueldos estatales y sostener los servicios prioritarios, entre los que mencionó salud, seguridad y educación.

Por otra parte, Herrera apuntó contra el recorte de las partidas extracoparticipables y advirtió que esta quita limita severamente el margen de inversión estatal. “No alcanza el dinero y el dinero se paga en los sueldos y queda muy poquito para hacer cosas”, lamentó el funcionario.

En ese sentido el funcionario rechazó que la crisis responda a falencias administrativas locales y atribuyó el cuadro financiero a la retención de recursos que, según remarcó, pertenecen por derecho a La Rioja.

“Necesitamos imperiosamente poder dialogar con el Gobierno nacional y poder traer recursos para la provincia de La Rioja”, enfatizó al reclamar una mesa de trabajo con Casa Rosada.

Por último, el secretario destacó que la administración provincial logra sostener diversos proyectos de infraestructura mediante financiamiento propio, aunque admitió que las restricciones económicas frenan el ritmo de ejecución deseado. “Muchas veces nos sentimos impotentes al no poder hacer más cosas que quisiéramos”, expresó Herrera.

Rutas nacionales

En el marco de la falta de fondos nacionales que corresponden a La Rioja, la Provincia advirtió también sobre la ausencia de infraestructura que depende de Vialidad Nacional y que agrava el peligro ante las crecidas, desbordes y erosiones provocados por El Niño en las rutas 38, 74, 76 y 141.

"Las rutas han tenido serios problemas. No se trata de echar la culpa, pero hay que mostrar la falta de mantenimiento de esos lugares que dependen de Vialidad Nacional", sostuvo el Herrera.

El funcionario planteó la urgente necesidad de coordinar acciones conjuntas con Nación ante los daños registrados en distintos corredores viales en un contexto donde el fenómenos El Niño presenta niveles históricos de precipitaciones.

Herrera hizo hincapié en la situación del tramo de la Ruta 76 que pasa por Talampaya; el camino hacia Chilecito atravesado por la Ruta 74, y las rutas 141 y 38. Afirmó que es necesario mejorar la infraestructura para prevenir nuevas complicaciones.